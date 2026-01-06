TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Natal Nasional tahun 2025 digelar di 10 titik dan dipusatkan di Jakarta, salah satu tempat pelaksanaan Natal Nasional tahun 2025 digelar di Kabupaten Toba, tepatnya di Panti Karya Hephata, Kecamatan Laguboti pada Senin (5/1/2026).

Natal Nasional Digelar di Toba, Panitia Serahkan 4 Jenis Bantuan Sosial

Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus turut hadir mengikuti perayaan Natal Nasional yang digelar di Kabupaten Toba. Usai pelaksanaan ibadah natal, mewakili Panitia Natal Nasional Bidang Bakti Sosial, Tambok Setiawati Simanjuntak menyampaikan bahwa panitia Natal Nasional tahun 2025 akan menyerahkan 4 jenis bantuan yang bersumber dari para donatur. Adapun bantuan yang akan diserahkan adalah 2.000 paket sembako, bantuan pendidikan kepada siswa SMA atau yang sedang berkuliah masing-masing mendapat 10 juta rupiah dengan jumlah 100 penerima.



"Bantuan ke tiga adalah 3 unit ambulans. Sedangkan bantuan ke empat renovasi untuk 100 gereja, khusus Tapanuli Raya ada 17 gereja penerima. Dari 17 itu terdapat 8 gereja yang ada di Tapteng. Untuk renovasi gereja masing-masing mendapat 100 juta," kata beliau.

Wakil Bupati Toba dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas berbagai bantuan yang diserahkan oleh panitia natal untuk masyarakat Tapanuli, khususnya masyarakat Kabupaten Toba.

Beliau juga menyampaikan kebanggaannya terhadap ketua umum natal nasional tahun 2025 , Maruarar Sirait yang merupakan putra daerah Kabupaten Toba. "Kita bangga bahwa Ketua Umum Panitia Natal Nasional adalah Pak Maruarar Sirait yang juga putra dari Kabupaten Toba, tanpa itu belum tentu ini ada di Toba," sebut Wakil Bupati.

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa Kabupaten Toba akan semakin diberkati lewat perayaan natal nasional di Kabupaten Toba.

"Disamping itu, dengan dilakukannya di Kabupaten Toba dan dipusatkan di Kecamatan Laguboti ini secara khusus di Panti Karya Hephata ini, maka akan semakin terberkatilah Kabupaten Toba ini," lanjut Wakil Bupati.

Usai pelaksanaan ibadah, para peserta kemudian ibadah natal nasional lewat live streaming yang dipusatkan di Jakarta dan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.(*)