TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Pemerintah Kabupaten Toba menggelar ibadah syukur awal tahun di halaman rumah dinas Bupati Toba pada Jumat (9/1/2026). Selain keluarga besar Pemerintah Kabupaten Toba, ibadah syukur ini juga dihadiri Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Toba, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pejabat dari lembaga vertikal, para pimpinan BUMN/BUMD dan pengusaha, pimpinan partai politik, ormas, OKP, insan pers dan masyarakat.

Usai pelaksanaan ibadah, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu didampingi Wakil Bupati Audi Murphy O. Sitorus dalam sambutannya menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa, atas berkat dan perlindungan serta kesehatan yang diberikan untuk mengawali tahun 2026.

Bupati Toba Ajak Seluruh Stakeholder Karjasama Wujudkan Kesejahteraan

Beliau juga menyampaikan bahwa acara syukuran awal tahun diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih segenap Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Toba atas tuntunan dan perlindungan yang Tuhan berikan baik kepada individu, keluarga serta atas Kabupaten Toba secara umum, sekaligus doa bersama segenap stakeholder demi mewujudkan Kabupaten Toba yang lebih baik ditahun 2026 ini.



"Dengan hati yang damai kita telah merayakan Natal pada Desember 2025 yang lalu, dan saat ini kita mulai memasuki tahun baru dengan penuh sukacita dan pengharapan bahwa tahun 2026 akan dipenuhi kebaikan, kedamaian dan suka cita," kata Bupati dalam sambutannya.

Masih oleh Bupati dalam sambutannya, bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Toba disertai dukungan dari segenap stakeholder, telah berupaya melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat meskipun dengan berbagai dinamika. "Kita patut bersyukur bahwa kondisi Kabupaten Toba kondusif dan aman serta berbagai program, kegiatan dan langkah-langkah strategis yang disusun dapat kita laksanakan dengan optimal walaupun dihadapkan dengan berbagai keterbatasan," lanjut Bupati.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Toba ini menyebut bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Toba belum mampu memenuhi harapan segenap masyarakat. "Melalui kesempatan ini, kami mengajak seluruh stakeholder untuk saling bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba," ujar Bupati.



"Kiranya semangat tahun baru 2026 ini, kembali menggugah tekad dan keseriusan kita untuk senantiasa memperbaiki diri dan memperbaiki kinerja demi terwujudnya “Toba Mantap 2029,” kata beliau melanjutkan.

Tak hanya itu, beliau juga mengajak segenap masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif, aman dan tenteram agar dapat menggerakkan dan mengarahkan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan lebih optimal, demi menjawab kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung tarkait banjir yang terjadi di Kota Balige pada Kamis (8/1/2026) malam. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, beliau menyebut terdapat drainase pembuangan air dengan ukuran kecil, ditambah dengan adanya bangunan masyarakat di atas drainase tersebut.

"Saya sampaikan dengan tegas, kami harus bersikap tegas dalam rangka menertibkan bagunan yang ada di atas fasilitas umum demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat," tegas Bupati.



"Kami juga imbau kepada kita seluruhnya, agar kita bisa bersama-sama berbenah. Tahun 2025 kami telah melakukan upaya ke pusat, semoga nanti semua dapat berjalan dengan baik, Kabupaten Toba akan mendapat dana dalam rangka pengelolaan persampahan ke depan. Karena itu, mari sama-sama kita jaga kebersihan dan jangan membuang sampah sembarangan," ajak beliau mengakhiri.(*)