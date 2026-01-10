TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - 9 Januari 2026 — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba melaksanakan kegiatan Briefing Survei Harga pada Jumat, 9 Januari 2026, bertempat di Aula BPS Kabupaten Toba. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan petugas lapangan dalam pelaksanaan Survei Harga agar menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Briefing dibuka oleh Kepala BPS Kabupaten Toba, Sabar Alberto Harianja, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, Sesmon Butar-Butar, Statistisi Ahli Madya Marlina Naibaho, Statistisi Ahli Muda Postel Tampubolon, Instruktur Pelatihan Astrid Cindy Pangaribuan, serta petugas lapangan yang terdiri dari 5 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) dan 12 Petugas Pencacah Lapangan (PCL).

BPS Kabupaten Toba Laksanakan Briefing Survei Harga 2026

Survei Harga diselenggarakan oleh BPS untuk memantau perkembangan harga di tingkat produsen, pedagang, hingga konsumen. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menghitung Indeks Perkembangan/Perubahan Harga (IPH) yang disajikan secara bulanan. IPH memiliki peran strategis, antara lain sebagai indikator awal perkembangan inflasi, deflator dalam Sistem Neraca Nasional, dasar penyesuaian harga dalam kontrak, serta alat analisis ekonomi yang direkomendasikan oleh berbagai organisasi internasional seperti Eurostat, OECD, IMF, dan ECB.

Pencacahan harga dilakukan secara rutin setiap bulan sesuai dengan Diagram Timbang Survei Harga. Oleh karena itu, kualitas data sangat bergantung pada profesionalisme dan ketelitian petugas lapangan. Briefing ini menjadi tahapan penting untuk memastikan petugas memahami konsep, metode, serta standar pencacahan sehingga data yang dihasilkan akurat dan berkesinambungan.

Dalam arahannya, Sabar Alberto Harianja menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja selama bertugas di lapangan, serta konsistensi dalam menjaga kualitas data harga sepanjang tahun. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Sesmon Butar-Butar, berpesan agar petugas membangun komunikasi yang baik dengan responden serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa kontribusi sekecil apa pun dari petugas survei akan berdampak besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Toba.

Kegiatan briefing berlangsung dengan lancar dan diharapkan mampu meningkatkan kesiapan serta kualitas kinerja petugas dalam pelaksanaan Survei Harga 2026. Horas.(*)