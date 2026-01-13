TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Menjadi seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) harus responsif dan antisipatif. Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus dalam amanatnya saat menjadi pembina apel gabungan pada Senin (12/1/2026) di halaman kantor Bupati Toba.

Wakil Bupati mengawali amanatnya dengan menyoroti sejumlah ASN yang tidak hadir dalam apel gabungan. Wakil Bupati menegaskan bahwa lebih baik jumlah sedikit tetapi semua bisa berperan daripada banyak tetapi tidak berperan. "Jika ada yang tidak berperan, itu menjadi pengganggu," kata Wakil Bupati.

Wakil Bupati Toba Tekankan ASN Wajib Responsif dan Antisipatif

Menjadi seorang ASN yang responsif dan antisipatif harus dimulai dari diri sendiri dan selanjutnya memberi respon terhadap hal lain yang terjadi, terutama terhadap keluhan masyarakat. Beliau mencontohkan respon dan antisipasi yang telah dilakukan oleh pimpinan menyoal sistem gajian ASN di awal tahun yang selama ini selalu mandek.



"Ini direspon Pak Bupati, saya, Pak Sekda dan pimpinan OPD. Pak Bupati memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan meminta agar itu tidak terulang, hasilnya ternyata bagus, ternyata bisa. Ini salah satu contoh di kita. Nah, kemasyarakat juga pasti bisa kita lakukan," kata beliau.

Respon dan antisipasi juga telah dilakukan oleh Pemkab Toba terhadap terjadinya genangan air yang terlalu lama di Kota Balige. "Kemudian bagaimana antisipasi kita terhadap itu. Kemarin kita lihat di sana banyak sampah, maka ini perlu kita terapkan di tengah keluarga, di tengah masyarakat atau dimana saja kita berada. Bahwa sampah itu berdampak buruk, kita antisipasi bersama," sebut Wakil Bupati mengakhiri amanatnya.(*)