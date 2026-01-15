TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Bupati Toba Effendi Sintong Panangian Napitupulu menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir dan Longsor di wilayah Sumatera yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (12/1/2026).

Dalam rakor tersebut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan kondisi terkini penanganan dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, meliputi sebaran wilayah terdampak, kerusakan lintas sektor, kebutuhan anggaran, serta progres penanganan dari fase tanggap darurat hingga masa transisi pemulihan.

Rakor ini turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, serta para bupati dan wali kota dari daerah terdampak bencana.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus menjadi prioritas bersama seluruh pemerintah daerah, dengan mengedepankan sinkronisasi data, ketepatan perencanaan, dan kecepatan pelaksanaan di lapangan. Kepala daerah diminta memastikan pendataan kerusakan dan kerugian dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

Bupati Toba Hadiri Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Mendagri juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta keterpaduan peran kementerian/lembaga agar seluruh proses pemulihan pascabencana berjalan efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan paparan teknis terkait kondisi pengungsi, kerusakan rumah, infrastruktur, dan fasilitas publik di wilayah terdampak. BNPB juga menjelaskan perkembangan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, penyaluran bantuan logistik dan peralatan, serta pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

BNPB menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya melalui validasi data, pendampingan teknis, serta percepatan penanganan di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses.

Melalui rakor ini, diharapkan seluruh daerah terdampak dapat bergerak serentak dalam mempercepat pemulihan pascabencana, sehingga pelayanan publik, aktivitas sosial, dan perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan normal dan berkelanjutan.(*)