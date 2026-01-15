TRIBUN-MEDAN.com, TOBA -"Tapteng Bangkit Lebih Cepat, Pulih Lebih Kuat". Kalimat itu menjadi semboyan masyarakat Tapanuli Tengah pasca bencana yang melanda daerah itu beberapa waktu lalu. Itu disampaikan oleh Jhonedi Marbun Asisten I Pemerintahan Pemkab Tapteng pada Rabu (14/1/2026) siang di ruang Aula Kantor Camat Sitahuis kepada perwakilan Pemkab Toba yang datang menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana di Tapanuli Tengah.

Pemkab Toba Kembali Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana di Tapanuli Tengah

Saat menerima kedatangan perwakilan Pemkab Toba yang dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Augus Sitorus dan Sahat Manullang didampingi oleh Kadis Sosial Lalo Hartono Simanjuntak, Kabag Ekon Samuel Lumbanraja dan pengurus TP. PKK Kabupaten Toba, Jhonedi Marbun menjelaskan bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah adalah daerah paling parah yang terdampak bencana. "Sekitar 80 persen dari semua wilayah terkena bencana. Paling parah ada 6 kacamatan termasuk Sitahuis ini," kata beliau.

Dalam penyerahan bantuan itu, Augus Sitorus menyampaikan rasa duka atas bencana yang dialami oleh masyarakat Tapteng. Beliau menyebut bahwa sebisa upaya telah dilakukan oleh Pemkab Toba atas instruksi Bupati dan Wakil Bupati Toba untuk mengumpulkan bantuan dari berbagai pihak. "Dikomandoi oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kami mengumpulkan bantuan dari berbagai pihak. Mulai dari para ASN, masyarakat, PKK dan pihak lain yang bersedia memberikan. Dan hari ini, inilah yang dapat kami berikan semoga ini dapat meringankan sedikit beban saudara-saudara kita di Tapanuli Tengah ini," kata beliau saat menyerahkan bantuan secara simbolis.

Usai menerima bantuan itu, Jhonedi Marbun menyampaikan terimakasih. Beliau menambahkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Pemkab Toba sangat berharga bagi mereka. "Semoga ini bisa menambah semangat, energi untuk kami agar trauma itu hilang lebih cepat," ucap beliau.

Dalam kesempatan itu, beliau juga menyampaikan titip salam dari Bupati Tapteng kepada perwakilan Pemkab Toba yang hadir. "Kami juga titip salam kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Toba serta semua masyarakat Kabupaten Toba yang telah membantu kami. Semoga Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita semua," ujar beliau mengakhiri.

Adapun bantuan yang diserahkan oleh Pemkab Toba adalah pakaian bekas layak pakai 12 karung, beras 500 kilogram, gula pasir 25 kilogram, supermie 30 dus, popmie 5 dus, roti ATB 3 dus, minyak goreng 2 dus, air mineral 4 dus, tikar 1 buah, deterjen dan shampo 1 dus, mie hun 2 bal, kacang hijau 10 kilogram dan uang tunai sebesar Rp 50 juta rupiah.(*)