TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Dalam apel Hari Kesadaran Nasional yang digelar oleh Pemkab Toba pada Senin (19/1/2026) di halaman kantor Bupati Toba, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus yang menjadi pembina apel mengajak seluruh ASN mampu meningkatkan daya saing daerah.

Beliau menjelaskan bahwa daerah akan dapat bersaing jika mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki mulai dari potensi SDM, ekonomi hingga infrastruktur, agar suatu daerah lebih produktif, bernilai tambah dan kompetitif baik secara domestik maupun internasional. Semua potensi itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Toba Ajak ASN Mampu Perkuat Daya Saing Daerah

Adapun aspek utama yang dapat meningkatkan daya saing suatu daerah adalah SDM, ekonomi daerah termasuk SDA (Sumber Daya Alam) yang tersedia, infrastruktur, iklim investasi dan kelembagaannya serta inovasi dan teknologi. "Kita ASN yang berdiri di halaman ini bertugas untuk memperkuat daya saing daerah, oleh karena itu ASN harus berkualitas, mampu mengorganisir dan berinovasi serta mampu melihat yang prioritas," kata Wakil Bupati.

Wakil Bupati menyebut para ASN tidak perlu takut dalam mengakomodir keinginan masyarakat terlebih jika hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. "Jadi bagaimana kita dapat mengakomodir keinginan masyarakat itu, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita pikirkan, jangan takut dengan keadaan," tegas Wakil Bupati mengakhiri amanatnya(*)