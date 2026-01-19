Panitia Natal Nasional Serahkan 530 Paket Sembako Untuk Masyarakat Toba 

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Tim sosial dari Panitia Natal Nasional menyerahkan 530 paket sembako kepada masyarakat Kabupaten Toba pada Senin (19/1/2026). Penyerahan ini dilakukan di 3 titik yakni Kecamatan Balige, Kecamatan Sigumpar dan Kecamatan Laguboti.

Di Kecamatan Balige, Panitia Natal Nasional menyerahkan 182 paket sembako yang dibagikan di Aula Kantor Camat Balige.

"Di Kabupaten Toba ada 530 paket yang kita serahkan. Untuk 1 keluarga menerima 1 paket isinya beras, minyak goreng, mie instan, tepung, sirup, susu jadi paketnya paket komplit. Semoga dapat kita gunakan bersama-sama," kata Panitia Natal Nasional Bidang Bakti Sosial, Tambok Setiawati Simanjuntak kepada seluruh penerima.

Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus yang turut hadir pada penyerahan sembako tersebut menyampaikan terimakasih atas bakti sosial yang dilaksanakan oleh Panitia Natal Nasional di Kabupaten Toba.

"Walau natal dilakukan di Jakarta, tetapi semua daerah dapat merasakan natal itu. Ini salah satu wujud nyata yang membuat suka cita terutama bagi yang membutuhkan. Ini adalah salah satu cara mensukacitakan keluarga," kata Wakil Bupati kepada masyarakat penerima.

"Kita sampaikan terimakasih kepada Panitia Natal Nasional. Semoga tahun berikutnya bisa bertambah dan lebih banyak. Mari kita bawa dalam doa semoga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Maruarar Sirait selaku Ketua Panitia Natal Nasional panjang umur, sehat selalu dan keluarganya juga diberkati Tuhan," lanjut Wakil Bupati.



Jakson Siahaan, warga desa Hinalang Bagasan mewakili penerima bantuan sembako menyampaikan terimakasih kepada Presiden dan Wakil Presiden serta Ketua Panitia Natal Nasional, Maruarar Sirait atas bantuan yang mereka terima. "Terimakasih kepada panitia yang memberikan perhatian kepada kami. semoga Tuhan yang menyertai Bapak-Ibu sekalian, terlebih kepada Bapak Presiden-Wakil Presiden dan Pak Maruarar Sirait," kata beliau usai menerima bantuan.(*)