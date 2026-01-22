Pemkab Toba Kembali Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana di Humbang Hasundutan 

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Untuk kesekian kali, Pemerintah Kabupaten Toba kembali menyalurkan bantuan untuk korban bencana, kali ini bantuan disalurkan untuk korban bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan. Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis yang diterima langsung oleh Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan di kantor Bupati Humbang Hasundutan pada Rabu (21/1/2026).

"Semoga ini dapat meringankan beban saudara kita yang terkena bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan ini," kata Wakil Bupati Toba.

Saat akan menerima bantuan tersebut, Bupati Humbang Hasundutan menyampaikan rasa terimakasih atas perhatian Kabupaten Toba untuk Kabupaten Humbang Hasundutan.



"Kami merasa terharu, Kabupaten Toba beri kami berkat, kalian juga akan dapat berkat. Atas nama Pemkab Humbang kami ucapkan terimakasih kepada Pemkab Toba dan seluruh masyarakat Toba. Salam kepada Pak Bupati," kata Oloan Paniaran Nababan.

Usai penyerahan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 50 juta rupiah, tim dari Pemkab Toba yang terdiri dari Staf Ahli Bupati Augus Sitorus dan Sahat Manullang, Kepala Dinas Sosial Lalo Hartono Simanjuntak, Kepala BPBD Sikkat Sitompul, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny.Marta Riana Paber Napitupulu dan beberapa staf kemudian berangkat ke Desa Panggugunan dan Desa Pulo Godang di Kecamatan Pakkat untuk menyerahkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat terdampak bencana.



"Terimakasih banyak kepada Pemkab Toba, kepada Bupati, Wakil Bupati dan Bapak-Ibu sekalian atas perhatian yang telah diberikan kepada Pemkab Humbang Hasundutan, secara khusus untuk Desa Pulo Godang dan Desa Panggugunan. Bantuan ini sudah sangat banyak dan sangat membantu kami," kata Kepala Desa Pulo Godang Manatar Simanullang setelah menerima bantuan tersebut.

Adapun bantuan yang disalurkan adalag beras 500 kilogram, popmie 5 dus, indomie 30 dus, indomilk/susu 1 dus, roti 1 dus, miehun 3 bal, aqua 3 dus, tikar 1 lembar, gula 10 kilogram, kacang hijau 1 kilogram, pakaian layak pakai 15 goni dan uang tunai Rp 50 juta rupiah.(*)