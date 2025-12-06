7 Tempat Nongkrong Estetik Kekinian di Kota Medan yang Ramah di Kantong

KAFE ESTETIK- Ilustrasi suasana kafe estetik yang memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi pengunjungnya.

Ringkasan Berita: Kota Medan memiliki sejumlah kafe yang estetik

Beberapa kafe menawarkan kenyamanan dan ketenangan bagi pengunjungnya

Anda bisa memilih kafe yang dekat dari kediaman Anda

Untuk harga masih relatif terjangkau

TRIBUN-MEDAN.COM,- Ditengah rutinitas yang padat, mencari tempat nongkrong yang nyaman menjadi cara terbaik untuk melepas penat.

Namun, kamu pasti sering mengganggap jika mendapatkan suasana yang nyaman dan estetik hanya bisa ditemukan di kafe-kafe mahal.

Pendapat itu tidak sepenuhnya salah.

Tapi jangan salah, tidak semua kafe estetik itu bikin kantong bolong.

Masih ada beberapa kafe estetik di Kota Medan yang ramah di kantong.

Kamu tetap bisa menikmati makanan dan minuman yang nikmat.

Untuk membantu kamu menemukan tempat nongkrong estetik dan ramah di kantong, berikut ini rangkuman singkatnya.

7 Tempat Nongkrong Estetik di Kota Medan

1. Kedai Kopi Masa Moeda

Kalau kamu mencari tempat ngopi yang tenang dan nyaman, Kedai Kopi Masa Moeda bisa jadi pilihan.

Lokasinya berada di Jalan Pancing, simpang Jalan Bhayangkara No.93C, Kota Medan.

Kamu bisa menikmati suasana sore dengan pepohonan rindang di area outdoor mereka.

Menu makanan dan minumannya cukup terjangkau, mulai dari Rp12 ribu saja.

Kedai ini buka 24 jam, jadi kamu bebas datang kapan pun.

2. Terra Café

Pilihan lainnya adalah Terra Café yang beralamat di Jalan Orion No.60, Petisah Tengah, Medan Petisah.

Café ini cocok untuk kamu yang ingin makan enak sekaligus foto-foto seru bersama teman.

Harga menunya juga ramah di kantong, terutama untuk pelajar dan mahasiswa.

Dengan dua konsep berbeda di tiap lantainya, tempat ini pas untuk nongkrong maupun mengerjakan tugas.

3. Galaxy Café and Pool

Kalau kamu ingin suasana kafe yang beda, Galaxy Café and Pool wajib dicoba.

Interiornya estetik dengan lampu-lampu kuning yang bikin suasana hangat dan nyaman.

Ada tanaman di berbagai sudut, ruangan yang luas, dan area outdoor yang teduh, ideal untuk bersantai bersama keluarga.

Kafe ini buka dari pukul 10.00–02.00 WIB, dan berlokasi di Jalan Pasar III No.145A–145B, Tegal Rejo, Medan Perjuangan.

4. Someday Coffee and Pastry

Someday Coffee and Pastry yang berada di Jalan Dr. Sumarsono No.54/58, dekat kampus USU, juga bisa masuk list kamu.

Tempat ini cocok untuk menenangkan diri atau mengerjakan tugas karena suasananya modern, rapi, dan asri.

Harga menunya pun terjangkau, mulai dari Rp16 ribuan.

5. Omochisando

Omochisando menawarkan pengalaman makan dengan perpaduan menu Jepang, Western, dan Indonesia.

Mulai dari katsudon gurih, pasta creamy, hingga nasi goreng rempah, semuanya disajikan dengan karakter rasa yang khas.

Interiornya bernuansa musim gugur dengan dekorasi bunga-bunga cantik, cocok untuk foto atau sekadar bersantai.

Mereka juga menyediakan berbagai dessert lezat sebagai teman ngobrol.

Kafe ini buka pukul 10.00–22.00 WIB dan berlokasi di Jalan Letjen Suprapto No.13, Medan Maimun.

Tempat ini pas untuk makan bareng teman atau menikmati suasana hangat yang berkesan.

6. Nakoya Matcha

Pecinta matcha wajib mampir ke Nakoya Matcha di Jalan G.B Joshua No.3, Pandau Hilir, Medan Perjuangan.

Kafe ini menyajikan menu serba matcha, mulai dari matcha latte, dessert, hingga tiramisu matcha yang dibuat dari bahan premium.

Suasananya tenang dan cocok untuk nongkrong atau kerja santai, dengan aroma teh hijau yang menenangkan.

Buka setiap hari pukul 09.00–21.00 WIB.

7. Garden Deli

Garden Deli Café menawarkan suasana elegan ala Eropa klasik, lengkap dengan chandelier mewah, dekorasi floral, dan taman outdoor yang Instagramable.

Tempat ini ideal untuk foto prewedding, wisuda, atau sekadar membuat konten kece.

Lokasinya sangat strategis, hanya 5 menit dari Sun Plaza Medan, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No.40/A, Medan Polonia.

Meski tampil mewah, harga hidangannya tetap bersahabat.

Garden Deli bukan hanya tempat makan, tapi juga tempat untuk menciptakan momen spesial yang hangat dan estetik.(tribun-medan.com)

Ditulis oleh Mahasiswa Magang. Ilmu Komunikasi Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Ananda Rizky Syafitri

