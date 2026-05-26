Kalender Jawa 26 Mei 2026 Weton Selasa Pon, Ada Ujian Sebelum Kesuksesan

Arah keberuntungan weton ini ada di Timur dan Barat

TRIBUN-MEDAN.COM,- Bila melihat kalender Jawa weton Selasa Pon 26 Mei 2026, hari ini bertepatan dengan 9 Besar 1959 Dal atau 9 Zulhijah 1447 Hijriah.

Adapun hari ini masih berada pada wuku Warigagung.

Menurut kalender Jawa, weton Selasa Pon pada wuku Warigagung sering dikaitkan dengan pribadi yang kuat, berwibawa, dan penuh tanggung jawab.

Banyak orang Jawa percaya bahwa perpaduan hari Selasa, pasaran Pon, dan wuku Warigagung membentuk karakter yang disiplin serta memiliki pengaruh besar di lingkungan sekitar.

Karena itulah, informasi mengenai watak weton Selasa Pon hingga kini masih sering dicari masyarakat, terutama oleh mereka yang tertarik dengan kalender Jawa, Primbon Jawa, maupun ramalan watak berdasarkan weton kelahiran.

WAYANG KULIT- Ilustrasi senuah pertunjukan kesenian wayang kulit yang mulai jarang terlihat saat ini. (Pinterest)

Orang dengan weton Selasa Pon dikenal memiliki prinsip hidup yang tegas dan tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah.

Mereka biasanya serius dalam menjalankan pekerjaan, sehingga kerap dipercaya memegang tanggung jawab penting.

Sikap disiplin dan ketekunan yang dimiliki membuat mereka sering menjadi sosok andalan di keluarga maupun lingkungan kerja.

Selain itu, pemilik weton ini juga dikenal sebagai pendengar yang baik dan mampu memberikan nasihat bijaksana, sehingga banyak orang merasa nyaman meminta pendapat atau menjadikannya penengah ketika terjadi konflik.

Dalam pergaulan sosial, weton Selasa Pon pada wuku Warigagung memiliki pembawaan yang ramah dan tutur kata yang halus.

Meski terlihat tenang, mereka sebenarnya sangat berhati-hati dan tidak mudah percaya begitu saja kepada orang lain. Karisma yang dimiliki membuat banyak orang menghormati bahkan segan kepada mereka.

Di sisi lain, karakter ini juga memiliki kelemahan berupa sifat keras kepala dan rasa cemburu yang cukup besar terhadap orang-orang terdekat.

BERMAIN WAYANG- Ilustrasi dua orang anak sedang asyik bermain wayang kulit. (Pinterest/Echo Farm75)

Namun secara umum, mereka dikenal jujur, tidak serakah, dan memiliki hati yang tulus dalam membantu sesama.