Lirik Lagu Batak Songon Panakko Borngin yang Dipopulerkan oleh Artha Sister

Lirik lagu berjudul Songon Panakko Borngin merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Artha Sister.

Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Songon Panakko Borngin merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Artha Sister.

Lirik lagu Batak Songon Panakko Borngin ini diciptakan oleh Billy Simarmata.

Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2025 lalu dan telah ditonton sebanyak 265 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Batak Songon Panakko Borngin

Nalaho Salpu Do Sude Portibion

Ikkon Do Tading Arta Hangoluoni

Tung Soadong Do 

Naboi Tarboan Tu Hamateani

 

Molo Dung Jumpang Tikki Nai

Soboi Tarjua Ikkon Borhat Ho Tusi

Laho Patumpolhon 

Pangalahom Uju Diportibion

 

Songon Panakko Borngin Do Haroro Nai

Rade Maho Tongtong Dipanjouon Nai

Unang Tarlalap Ho Diparngoluonmi

Ulahon Na Denggan Pasonang Tondimi

Dagingmi Mulak Tu Tano

Tondimi Mulak Tu Jesus

Ido Nampunasa Ho

 

