Lirik Lagu Batak Songon Panakko Borngin yang Dipopulerkan oleh Artha Sister
Lirik lagu berjudul Songon Panakko Borngin merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Artha Sister.
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
Lirik lagu berjudul Songon Panakko Borngin merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Artha Sister.
Lirik lagu Batak Songon Panakko Borngin ini diciptakan oleh Billy Simarmata.
Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2025 lalu dan telah ditonton sebanyak 265 ribu kali.
Berikut Lirik Lagu Batak Songon Panakko Borngin
Nalaho Salpu Do Sude Portibion
Ikkon Do Tading Arta Hangoluoni
Tung Soadong Do
Naboi Tarboan Tu Hamateani
Molo Dung Jumpang Tikki Nai
Soboi Tarjua Ikkon Borhat Ho Tusi
Laho Patumpolhon
Pangalahom Uju Diportibion
Songon Panakko Borngin Do Haroro Nai
Rade Maho Tongtong Dipanjouon Nai
Unang Tarlalap Ho Diparngoluonmi
Ulahon Na Denggan Pasonang Tondimi
Dagingmi Mulak Tu Tano
Tondimi Mulak Tu Jesus
Ido Nampunasa Ho
