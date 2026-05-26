Wanita Ini Bercerai setelah 17 Tahun Menderita, Orang Tua Langsung Merayakan dengan Nyalakan Petasan

PERCERAIAN - Wanita gugat cerai suaminya setelah menderita selama 17 tahun dalam pernikahannya, orang tua ikut merayakan dengan hidupkan petasan di depan rumah mantan menantu, Senin (25/5/2026).

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang wanita menjadi sorotan publik setelah kisah perceraiannya yang penuh perjuangan viral di media sosial.

Setelah bertahan dalam rumah tangga yang disebut penuh penderitaan selama 17 tahun, wanita tersebut akhirnya resmi bercerai dari suaminya.

Momen itu bahkan dirayakan oleh kedua orang tuanya dengan menyalakan petasan di depan rumah mantan menantu mereka.

Dikutip dari Sanook, Selasa (25/5/2026), dalam laporan tersebut disebutkan bahwa wanita itu sebelumnya menikah dengan pria yang sangat dicintainya.

Pada awal hubungan mereka, orang tua sang wanita sebenarnya menolak pernikahan tersebut.

Namun, wanita itu tetap bersikeras mempertahankan cintanya dan berjuang agar hubungan mereka mendapat restu.

Karena melihat putrinya begitu yakin dengan pilihannya, orang tua wanita tersebut akhirnya menyerah dan mengizinkan pernikahan itu berlangsung.

Wanita tersebut awalnya percaya bahwa menikah atas dasar cinta akan membawanya menuju kehidupan yang bahagia.

Akan tetapi, harapan itu tidak berjalan sesuai kenyataan setelah mereka mulai hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

Tak lama setelah menikah, ia menyadari bahwa suaminya sangat bergantung kepada orang tuanya dan selalu menuruti semua perkataan keluarga.

Selama 17 tahun menjalani rumah tangga, suaminya disebut tidak pernah memiliki pendirian sendiri dalam mengambil keputusan.

Kondisi itu membuat kehidupan pernikahan mereka dipenuhi tekanan.

Wanita tersebut mengaku hampir tidak pernah merasakan ketenangan selama menjalani rumah tangga bersama suaminya.

Meski demikian, ia terus bertahan.

Ia menganggap penderitaan yang dialaminya merupakan konsekuensi dari keputusan yang dahulu ia pilih sendiri, yakni menikah dengan pria yang dicintainya meski sempat ditentang keluarga.