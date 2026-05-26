Sunnah Tidak Makan Sebelum Shalat Idul Adha Sampai Jam Berapa? Ini Batas Waktunya

TRIBUN-MEDAN.COM,- Umat Muslim di Indonesia akan segera merayakan hari raya Idul Adha 2026 yang penuh berkah.

Saat momen Hari Raya Kurban tiba, ada berbagai amalan utama yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan demi menyempurnakan pahala ibadah.

Salah satu amalan yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat adalah mengenai anjuran sunnah tidak makan sebelum shalat Idul Adha dimulai.

Mengetahui hukum makan sebelum shalat Idul Adha terbilang penting agar kita tidak keliru dalam memahami batas waktunya.

Bolehkah Sholat Idul Adha Sendiri di Rumah? Simak Tata Cara Pelaksanaannya

Berbeda dengan Idul Fitri yang disunnahkan untuk sarapan terlebih dahulu, pada hari raya kurban kita justru diminta untuk menahan lapar dan dahaga sejenak sejak fajar menyingsing atau selepas shalat Subuh hingga ibadah shalat Id selesai ditunaikan.

Anjuran mulia ini didasarkan pada hadis sahih dari sahabat Buraidah bin al-Hushaib al-Aslami yang menceritakan kebiasaan mulia Nabi SAW:

"Rasulullah ﷺ tidak berangkat pada hari Idul Fitri sebelum makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sebelum kembali dari shalat, lalu makan dari hewan kurbannya." (HR. Ahmad, dinilai hasan oleh Syaikh Al-Arnauth).

Secara esensi, aturan ini menjadi simbol pengendalian hawa nafsu sekaligus bentuk pengorbanan kecil sebelum penyembelihan hewan kurban dilakukan.

Bagi umat Muslim yang berkurban, menahan makan ini bertujuan agar makanan pertama yang masuk ke mulut selepas shalat Id adalah rezeki dari daging hewan yang mereka kurbankan sendiri.

Namun, mayoritas ulama (termasuk Mazhab Syafi'i) menegaskan bahwa kesunahan ini berlaku universal bagi seluruh jamaah shalat Id, baik yang berkurban maupun yang tidak.

Amalan Sunnah Penting Lainnya Jelang Shalat Idul Adha

Selain menahan makan dan minum di pagi hari, ada deretan sunnah Idul Adha lain yang bisa Anda amalkan untuk mendulang pahala ekstra:

H-1 Idul Adha, Harga Emas Antam 26 Mei 2026 Kembali Tersungkur

1. Mandi dan Bersuci Sebelum Berangkat

Sebelum menuju ke masjid atau lapangan, umat Muslim disunnahkan untuk mandi keramas hingga bersih dan segar.

Selain menjaga kenyamanan jamaah lain, hal ini juga bisa menambah kekhusyukan ibadah Anda.

"Rasulullah SAW biasa mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha." (HR. Ibnu Majah).

2. Mengenakan Pakaian Terbaik dan Wewangian

Sangat dianjurkan untuk tampil rapi menggunakan pakaian terbaik yang kita miliki serta menyemprotkan parfum atau wewangian (khususnya bagi laki-laki) sebagai bentuk penghormatan pada hari raya.

"Rasulullah SAW menyuruh kami agar memakai pakaian terbaik dan wewangian terbaik yang kamu miliki pada dua hari raya." (HR. Al-Hakim).

3. Berjalan Kaki dan Mengubah Rute Perjalanan

Saat berangkat menuju tempat shalat Id, usahakan untuk berjalan kaki santai.

Uniknya, saat pulang nanti, pilihlah rute atau jalan yang berbeda dari jalur keberangkatan Anda untuk memperbanyak syiar Islam dan menyapa tetangga sekitar.

4. Menggemakan Takbir dan Dzikir

Hidupkan suasana malam hari raya hingga menjelang shalat Id dengan memperbanyak takbir, tahlil, serta dzikir sebagai bentuk rasa syukur atas segala petunjuk yang telah Allah SWT berikan.

Kenali Syarat Hewan Kurban Agar Ibadah Idul Adha 2026 Sah dan Berkah

5. Menebar Senyuman dan Menjaga Silaturahmi

Hari Raya Kurban adalah waktu yang tepat untuk menampakkan wajah ceria, penuh kegembiraan, serta mempererat tali persaudaraan dengan berkunjung ke rumah sanak saudara maupun tetangga.

6. Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid

Jika pelaksanaan shalat Id bertempat di dalam masjid, pastikan Anda tidak langsung duduk saat tiba.

Kerjakanlah shalat sunnah Tahiyatul Masjid sebanyak dua rakaat terlebih dahulu untuk menghormati rumah Allah.

Dengan menghidupkan seluruh amalan sunnah Idul Adha di atas, momen ibadah kita tentu akan terasa jauh lebih bermakna dan berpahala.

Dengan menghidupkan seluruh amalan sunnah Idul Adha di atas, momen ibadah kita tentu akan terasa jauh lebih bermakna dan berpahala.

