Ide Prompt AI Poster Idul Adha 2026: Desain Kekinian, Estetik, dan Lucu untuk Anak

TRIBUN-MEDAN.COM,- Perayaan Idul Adha 2026 sudah di depan mata, dan salah satu cara terbaik untuk menyemarakkan Hari Raya Kurban ini adalah dengan membagikan ucapan visual yang menarik.

Berkat kecanggihan teknologi saat ini, Anda tidak perlu lagi pusing memikirkan cara mendesain ucapan yang estetik dari nol.

Memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) pembuat gambar seperti Midjourney, Bing Image Creator, atau Canva kini menjadi tren populer untuk menghasilkan poster Idul Adha yang unik, mulai dari gaya 3D islami yang megah, kaligrafi modern, hingga ilustrasi kartun yang ramah dan disukai anak-anak.

Namun, kunci utama untuk mendapatkan hasil gambar yang memukau dan sesuai ekspetasi terletak pada kejelian Anda dalam menyusun teks perintah.

Bagi Anda yang sedang mencari inspirasi, kami telah merangkum deretan ide prompt AI poster Idul Adha 2026 kekinian yang sangat praktis dan siap pakai.

Dengan kumpulan prompt pilihan ini, Anda bisa menciptakan media syiar digital untuk menyambut momen Hari Raya Haji secara instan, kreatif, dan pastinya sangat memikat saat dibagikan ke media sosial.

Yuk, langsung intip daftar prompt terbaiknya di bawah ini!

KHUTBAH IDUL ADHA- Ilustrasi ini dibuat menggunakan aplikasi kecerdasan buatan atau AI, Rabu (4/6/2025). Ilustrasi ini menunjukkan seorang penceramah saat menyampaikan khutbah di momen Idul Adha. (ChatGPT/Tribun-medan.com)

Contoh prompt poster selamat Idul Adha 1447 H

Berikut ini adalah contoh prompt poster AI yang dikutip dari Kompas.com.

Poster rasio 4:5, gaya flat design islami modern, ilustrasi masjid megah dengan bulan sabit dan bintang di langit malam, elemen kambing kurban, ketupat, lentera, dan ornamen geometris islami warna emas-hijau, teks utama “Selamat Idul Adha 2026 / 1447 H”, subteks penuh doa dan kebersamaan, tipografi elegan modern, suasana hangat dan penuh berkah. Poster rasio 1:1, gaya watercolor aesthetic, ilustrasi keluarga muslim sedang bersalaman setelah salat Idul Adha, latar matahari pagi dengan siluet masjid dan hewan kurban, elemen dedaunan dan lampu gantung islami, teks “Selamat Merayakan Idul Adha 1447 H”, warna pastel lembut, nuansa damai dan religius. Poster rasio 3:4, gaya 3D cartoon colorful, ilustrasi anak-anak muslim membawa daging kurban dan tersenyum bahagia, elemen sapi kurban, masjid, awan cerah, dan ornamen islami modern, teks utama “Selamat Memperingati Idul Adha 2026”, font rounded playful, suasana ceria dan penuh semangat berbagi. Poster rasio 16:9, gaya cinematic digital painting, ilustrasi jamaah salat Idul Adha di pelataran masjid besar saat matahari terbit, elemen kambing kurban, kaligrafi arab, cahaya keemasan, dan langit dramatis, teks “Selamat Idul Adha 2026 / 1447 H”, tipografi mewah elegan, nuansa khidmat dan spiritual. Poster rasio 9:16, gaya minimalis premium, latar putih bersih dengan ilustrasi garis emas berbentuk masjid dan bulan sabit, elemen sapi kurban sederhana dan ornamen islami tipis, teks utama “Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H”, font serif modern, nuansa eksklusif dan elegan. Poster rasio 4:5, gaya paper cut art, ilustrasi lapisan masjid, bulan sabit, bintang, dan padang pasir dengan hewan kurban di foreground, dominasi warna biru tua, krem, dan emas, teks “Selamat Memperingati Idul Adha 2026”, detail ornamen islami artistik, suasana hangat dan penuh makna. Poster rasio 3:2, gaya vector illustration modern, ilustrasi proses pembagian daging kurban kepada masyarakat, elemen masjid, tas daging kurban, kambing, dan kaligrafi islami, teks “Selamat Idul Adha 2026 / 1447 H”, warna hijau emerald dan putih, nuansa kebersamaan dan kepedulian sosial. Poster rasio 1:1, gaya anime islami soft color, ilustrasi pasangan muslim berdiri di depan masjid dengan latar langit senja, elemen lentera, bulan sabit, sapi kurban, dan bunga dekoratif, teks “Selamat Merayakan Idul Adha 1447 H”, font aesthetic modern, suasana hangat dan emosional. Poster rasio 4:5, gaya realistic illustration, ilustrasi kambing dan sapi kurban dengan latar masjid Timur Tengah yang megah, elemen kaligrafi arab bercahaya, awan dramatis, dan lampu gantung islami, teks utama “Selamat Idul Adha 2026”, warna dominan emas dan biru malam, nuansa megah dan religius. Poster rasio 9:16, gaya contemporary islamic art, ilustrasi tangan saling berbagi paket daging kurban dengan latar masjid modern dan cahaya lembut, elemen bulan sabit, motif islami geometris, dan lampu lentera, teks “Selamat Memperingati Idul Adha 2026 / 1447 H”, font clean modern, suasana penuh syukur, kepedulian, dan kebahagiaan. Poster rasio 4:5, gaya kartun anak-anak colorful, ilustrasi anak muslim dan muslimah bermain di halaman masjid sambil memegang balon berbentuk bulan sabit, elemen kambing kurban lucu, awan cerah, bintang, dan ketupat, teks utama “Selamat Idul Adha 2026 / 1447 H”, font besar playful warna-warni, suasana ceria dan penuh kebahagiaan. Poster rasio 1:1, gaya chibi illustration, ilustrasi anak-anak mengenakan baju muslim sedang membagikan daging kurban bersama keluarga, elemen sapi kurban imut, lentera islami, dan masjid sederhana, teks “Selamat Merayakan Idul Adha 1447 H”, warna pastel lembut, nuansa hangat dan edukatif. Poster rasio 3:4, gaya doodle art lucu, ilustrasi kambing kurban tersenyum bersama anak-anak muslim, elemen bintang, bulan sabit, awan, dan ornamen islami penuh warna, teks “Selamat Memperingati Idul Adha 2026”, tipografi tulisan tangan anak-anak, suasana ceria dan ramah anak. Poster rasio 9:16, gaya animasi 3D anak-anak, ilustrasi keluarga muslim kecil berjalan menuju masjid saat pagi Idul Adha, elemen balon, confetti, kambing kurban lucu, dan matahari cerah, teks “Selamat Idul Adha 2026 / 1447 H”, font rounded modern, nuansa hangat dan menyenangkan. Poster rasio 16:9, gaya storybook illustration, ilustrasi anak-anak memberi makan kambing kurban di halaman masjid, elemen pohon hijau, langit biru, awan fluffy, dan lentera islami, teks “Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H”, warna cerah dan lembut, suasana damai dan penuh kasih sayang. Poster rasio 4:5, gaya flat illustration kids friendly, ilustrasi anak muslim membawa bingkisan daging kurban sambil tersenyum, elemen masjid, bulan sabit, bintang, dan ornamen islami sederhana, teks “Selamat Memperingati Idul Adha 2026”, warna kuning, hijau, dan biru cerah, nuansa penuh semangat berbagi. Poster rasio 1:1, gaya kawaii cartoon, ilustrasi sapi dan kambing kurban dengan ekspresi lucu ditemani anak-anak muslim, elemen pelangi, bintang, dan lampu gantung islami, teks “Selamat Idul Adha 2026 / 1447 H”, font bubble playful, suasana ceria dan menggemaskan. Poster rasio 3:2, gaya ilustrasi buku anak islami, ilustrasi anak-anak berkumpul setelah salat Idul Adha sambil membawa hadiah kecil, elemen masjid, karpet salat, bulan sabit, dan langit pagi, teks “Selamat Merayakan Idul Adha 1447 H”, warna pastel colorful, suasana hangat dan penuh persahabatan. Poster rasio 9:16, gaya cartoon vector modern, ilustrasi anak-anak muslim berfoto bersama kambing kurban dengan latar masjid dan langit senja, elemen bintang, confetti, dan ornamen islami lucu, teks “Selamat Idul Adha 2026”, tipografi tebal dan playful, nuansa meriah dan penuh keceriaan. Poster rasio 4:5, gaya cute paper cut art, ilustrasi anak-anak muslim sedang belajar tentang berbagi di Hari Raya Kurban, elemen sapi kurban lucu, buku islami, lentera, dan bulan sabit, teks “Selamat Memperingati Idul Adha 2026 / 1447 H”, warna pastel cerah, suasana edukatif, lembut, dan menyenangkan.

