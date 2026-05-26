Cara Pembagian Daging Kurban yang Benar Menurut Fiqih: Berapa Jatah untuk Shohibul Kurban?

Panitia qurban saat mengumpulkan daging yang akan di bagikan kepada warga RW 05 Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa (20/7/2021). Panitia qurban tahun ini melakukan penyaluran daging qurban Idul Adha 2021 secara door to door atau diantar langsung ke rumah-rumah warga yang berhak menerimanya untuk mencegah terjadinya kerumunan orang saat pengambilan daging. Sebagaimana diketahui, PPKM Darurat di DKI Jakarta telah berjalan selama 18 hari guna mencegah penyebaran virus Covid-19, Panitia berharap kepada warga penerima daging untuk tetap berada dirumah agar tidak menimbulkan klaster baru Covid-19. Tribunnews/Jeprima
TRIBUN-MEDAN.COM,- Untuk cara pembagian daging kurban yang benar dan adil menjadi salah satu panduan yang paling banyak dicari umat Muslim menjelang perayaan Idul Adha 2026.
Dalam ibadah tahunan ini, Islam tidak hanya mengatur tata cara penyembelihan hewan saja, melainkan juga menetapkan syarat dan manajemen distribusi dagingnya.
Salah satu hal krusial yang wajib dipahami adalah mengenai hak dan ketentuan jatah daging kurban yang boleh dikonsumsi oleh shohibul kurban (orang yang berkurban) agar ibadah sosial ini membawa berkah dan sesuai tuntunan sunnah.
Pada dasarnya, esensi utama dari ibadah kurban adalah untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial kepada sesama, terutama kaum duafa.
Hal ini dipertegas melalui sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis:
"Sesungguhnya kami telah melarang kamu sekalian (untuk memakan daging kurban setelah lewat tiga hari), karena untuk diberikan kepada orang-orang lemah yang datang kemudian. Maka sekarang makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah." (HR. Abu Daud).
Aturan Pembagian Daging Kurban Menjadi 3 Bagian
Untuk memastikan asas keadilan dan manfaat yang luas, para ulama menyepakati bahwa aturan pembagian daging kurban sebaiknya dibagi secara proporsional menjadi tiga bagian utama:
1/3 Bagian untuk Shohibul Kurban dan Keluarga: Orang yang berkurban beserta keluarga intinya berhak ikut menikmati daging kurban tersebut. Konsumsi ini menjadi wujud rasa syukur langsung atas rezeki dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.
1/3 Bagian untuk Sedekah Fakir Miskin: Porsi ini wajib disalurkan kepada mereka yang kekurangan dan membutuhkan. Ini merupakan inti dari ibadah sosial kurban untuk meringankan beban sesama yang jarang menikmati hidangan daging.
1/3 Bagian untuk Hadiah Tetangga dan Kerabat: Bagian terakhir diberikan kepada kerabat dekat, teman, atau tetangga sekitar tempat tinggal, baik yang tergolong mampu maupun tidak, sebagai sarana mempererat tali silaturahmi.
Rincian Ketentuan Jatah Daging Kurban bagi Orang yang Berkurban
Meskipun shohibul kurban diperbolehkan mencicipi hewan kurbannya sendiri, ada beberapa batasan penting yang dianjurkan oleh syariat agar nilai ibadahnya tetap terjaga:
Jika di lingkungan sekitar tempat pemotongan hewan terdapat sangat banyak warga miskin atau daerah yang sedang dilanda paceklik, shohibul kurban sangat disarankan untuk merelakan sebagian besar jatah pribadinya.
Mengutamakan perut kaum duafa di atas porsi keluarga sendiri adalah bentuk keikhlasan kurban yang sangat tinggi nilainya.
Memahami cara pembagian daging kurban dengan benar akan membuat pelaksanaan Idul Adha 2026 nanti berjalan dengan khidmat, tertib, dan menghadirkan kebahagiaan yang merata di tengah masyarakat.
3 Golongan yang Berhak Menerima Daging Kurban
Dalam menyambut datangnya perayaan Idul Adha, umat muslim akan melaksanakan penyembelihan hewan ternak atau kurban.
Namun, muncul pertanyaan, siapa saja golongan yang berhak menerima daging kurban ini?