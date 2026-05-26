Cara Pembagian Daging Kurban yang Benar Menurut Fiqih: Berapa Jatah untuk Shohibul Kurban?

Panitia qurban saat mengumpulkan daging yang akan di bagikan kepada warga RW 05 Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa (20/7/2021). Panitia qurban tahun ini melakukan penyaluran daging qurban Idul Adha 2021 secara door to door atau diantar langsung ke rumah-rumah warga yang berhak menerimanya untuk mencegah terjadinya kerumunan orang saat pengambilan daging. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Untuk cara pembagian daging kurban yang benar dan adil menjadi salah satu panduan yang paling banyak dicari umat Muslim menjelang perayaan Idul Adha 2026.

Dalam ibadah tahunan ini, Islam tidak hanya mengatur tata cara penyembelihan hewan saja, melainkan juga menetapkan syarat dan manajemen distribusi dagingnya.

Salah satu hal krusial yang wajib dipahami adalah mengenai hak dan ketentuan jatah daging kurban yang boleh dikonsumsi oleh shohibul kurban (orang yang berkurban) agar ibadah sosial ini membawa berkah dan sesuai tuntunan sunnah.

Pada dasarnya, esensi utama dari ibadah kurban adalah untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial kepada sesama, terutama kaum duafa.

Hal ini dipertegas melalui sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis:

"Sesungguhnya kami telah melarang kamu sekalian (untuk memakan daging kurban setelah lewat tiga hari), karena untuk diberikan kepada orang-orang lemah yang datang kemudian. Maka sekarang makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah." (HR. Abu Daud).

SAPI KURBAN- Ilustrasi sapi kurban yang sehat dengan tubuh yang gemuk saat diberi makan rumput di kandang. (Pinterest/Ree)

Aturan Pembagian Daging Kurban Menjadi 3 Bagian

Untuk memastikan asas keadilan dan manfaat yang luas, para ulama menyepakati bahwa aturan pembagian daging kurban sebaiknya dibagi secara proporsional menjadi tiga bagian utama:

  • 1/3 Bagian untuk Shohibul Kurban dan Keluarga: Orang yang berkurban beserta keluarga intinya berhak ikut menikmati daging kurban tersebut. Konsumsi ini menjadi wujud rasa syukur langsung atas rezeki dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.

  • 1/3 Bagian untuk Sedekah Fakir Miskin: Porsi ini wajib disalurkan kepada mereka yang kekurangan dan membutuhkan. Ini merupakan inti dari ibadah sosial kurban untuk meringankan beban sesama yang jarang menikmati hidangan daging.

  • 1/3 Bagian untuk Hadiah Tetangga dan Kerabat: Bagian terakhir diberikan kepada kerabat dekat, teman, atau tetangga sekitar tempat tinggal, baik yang tergolong mampu maupun tidak, sebagai sarana mempererat tali silaturahmi.

Rincian Ketentuan Jatah Daging Kurban bagi Orang yang Berkurban

Meskipun shohibul kurban diperbolehkan mencicipi hewan kurbannya sendiri, ada beberapa batasan penting yang dianjurkan oleh syariat agar nilai ibadahnya tetap terjaga:

1. Batas Maksimal yang Dikonsumsi

Sangat dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk tidak mengonsumsi daging kurban miliknya melebihi batas sepertiga bagian.

Pembatasan ini bertujuan agar distribusi daging kepada masyarakat luas bisa menjadi lebih maksimal dan merata.

2. Memprioritaskan Hak Masyarakat Luas

Penting bagi kita untuk selalu menaruh empati pada lingkungan sekitar.

Mendahulukan dan memberikan porsi yang lebih baik kepada mereka yang sangat membutuhkan dinilai jauh lebih mulia daripada menimbunnya untuk kepentingan pribadi di kulkas rumah.

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menyerahkan hewan kurban Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution di Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Pakpak Bharat, Kamis (5/6/2025). Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Iman Penanggalan Binanga Boang, Elson Angkat menerima langsung hewan kurban berupa satu ekor sapi tersebut. (Diskominfo Pakpak Bharat) (Diskominfo Pakpak Bharat)

3. Kondisi dan Situasi Khusus

Jika di lingkungan sekitar tempat pemotongan hewan terdapat sangat banyak warga miskin atau daerah yang sedang dilanda paceklik, shohibul kurban sangat disarankan untuk merelakan sebagian besar jatah pribadinya.

Mengutamakan perut kaum duafa di atas porsi keluarga sendiri adalah bentuk keikhlasan kurban yang sangat tinggi nilainya.

Memahami cara pembagian daging kurban dengan benar akan membuat pelaksanaan Idul Adha 2026 nanti berjalan dengan khidmat, tertib, dan menghadirkan kebahagiaan yang merata di tengah masyarakat.

3 Golongan yang Berhak Menerima Daging Kurban

Dalam menyambut datangnya perayaan Idul Adha, umat muslim akan melaksanakan penyembelihan hewan ternak atau kurban.

Namun, muncul pertanyaan, siapa saja golongan yang berhak menerima daging kurban ini?

Apakah yang berhak menerima daging kurban hanyalah fakir miskin?

Menurut laman Badan Amil Zakat Nasional, golongan yang berhak menerima daging kurban itu ada tiga.

Satu diantaranya merupakan fakir miskin.

1. Shohibul Qurban

Orang yang berkurban atau disebut shohibul qurban berhak mendapatkan 1/3 daging kurban.

Dalam Hadis Riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda

"Jika di antara kalian berqurban, maka makanlah sebagian qurbannya" (HR Ahmad).

Namun ada yang perlu diingat, bahwa orang yang berkurban tidak boleh menjual kurban bagiannya, baik dalam bentuk daging, bulu, maupun kulit.

2. Tetangga sekitar, teman, dan kerabat

Daging kurban boleh dibagikan kepada kerabat, teman, dan tetangga sekitar meski mereka berkecukupan.

Besarnya daging kurban yang diberikan adalah sepertiga bagian.

3. Fakir miskin

Fakir miskin berhak mendapatkan daging hewan kurban.

