Lirik Lagu Karo Keri Bengkuang yang Dipopulerkan oleh Tio Fanta br Pinem

Lirik lagu berjudul Keri Bengkuang merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Tio Fanta br Pinem.

Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
Lirik lagu Karo Keri Bengkuang ini diciptakan oleh Djaga Depari.

Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2020 lalu dan telah ditonton sebanyak 9,5 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Karo Keri Bengkuang

Nggo ndekah kita la jumpa 16 bulan purnama raya

Aku lalap terima-tima turang nimai kena maka mulih

Lalap lolo berngina kudoahken kena kudidong mesayang

Ula kena si bangger-bangger turang amin ija gia kena

Oh turang jadi kel ateku oh turang morah kel ateku

Oh turang jadi kel ateku oh turang morah kel ateku

 

Reff

Amin lenga si kena mulih kubena aronta

Aron si ndahi juma turang mbera tersuan pagena

Nggo kel keri benkuang man pudun kemulihenndu turang

Tapi kena lalap la mulih kaka kupudun ateku keleng

