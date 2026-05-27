Lirik Lagu Karo Keri Bengkuang yang Dipopulerkan oleh Tio Fanta br Pinem

Lirik lagu berjudul Keri Bengkuang merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Tio Fanta br Pinem.
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
Lirik lagu berjudul Keri Bengkuang merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Tio Fanta br Pinem.
Lirik lagu Karo Keri Bengkuang ini diciptakan oleh Djaga Depari.
Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2020 lalu dan telah ditonton sebanyak 9,5 ribu kali.
Berikut Lirik Lagu Karo Keri Bengkuang
Nggo ndekah kita la jumpa 16 bulan purnama raya
Aku lalap terima-tima turang nimai kena maka mulih
Lalap lolo berngina kudoahken kena kudidong mesayang
Ula kena si bangger-bangger turang amin ija gia kena
Oh turang jadi kel ateku oh turang morah kel ateku
Oh turang jadi kel ateku oh turang morah kel ateku
Reff
Amin lenga si kena mulih kubena aronta
Aron si ndahi juma turang mbera tersuan pagena
Nggo kel keri benkuang man pudun kemulihenndu turang
Tapi kena lalap la mulih kaka kupudun ateku keleng
