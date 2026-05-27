Lirik Lagu Batak Sipandok Mauliate Ma Ho yang Dipopulerkan oleh Torgora Trio

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Sipandok Mauliate Ma Ho merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Torgora Trio.

Lirik lagu Batak Sipandok Mauliate Ma Ho ini diciptakan oleh Billy Simarmata.

Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2024 lalu dan telah ditonton sebanyak 21 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Batak Sipandok Mauliate Ma Ho

Dang adong nahot ditano on

Pamolusan do portibion

Alani denggan

ma baen pangalahom ditano on

Arta dohot hamoraoni

Pasu pasu sian Tuhan i

Tinggal do sude

Molo dung borhat ho manopot Tuhan i

Sipandok mauliate ma ho

Di sude gulmit ni ngolumi

Manang aha pe naro tuho

Pasahat ma sude tu Tuhan i

Ido dalan na sittong

