Lirik Lagu Batak Sipandok Mauliate Ma Ho yang Dipopulerkan oleh Torgora Trio
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Sipandok Mauliate Ma Ho merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Torgora Trio.
Lirik lagu Batak Sipandok Mauliate Ma Ho ini diciptakan oleh Billy Simarmata.
Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2024 lalu dan telah ditonton sebanyak 21 ribu kali.
Berikut Lirik Lagu Batak Sipandok Mauliate Ma Ho
Dang adong nahot ditano on
Pamolusan do portibion
Alani denggan
ma baen pangalahom ditano on
Arta dohot hamoraoni
Pasu pasu sian Tuhan i
Tinggal do sude
Molo dung borhat ho manopot Tuhan i
Sipandok mauliate ma ho
Di sude gulmit ni ngolumi
Manang aha pe naro tuho
Pasahat ma sude tu Tuhan i
Ido dalan na sittong
