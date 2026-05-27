Lirik Lagu Batak Pasahat Ma Sudena yang Dipopulerkan oleh Serenata Voice

Lirik lagu berjudul Pasahat Ma Sudena merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Serenata Voice.

Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Pasahat Ma Sudena merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Serenata Voice.

Lirik lagu Batak Pasahat Ma Sudena ini diciptakan oleh Buku Ende.

Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2025 lalu dan telah ditonton sebanyak 95 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Batak Pasahat Ma Sudena

Pasahat ma sudena na hinolsohonmi

Tu Debata Jahowa pardenggan basa i

Ai guru di Ibana do tano dohot laut

Lan pe di tahi jolma roha Na do na saut.

 

Tung ingkon haposanmu Jahowa Debatam

Disi ma dapotonmu sinangkap ni roham

Ai ndang adong gunana nang pe holsoan ho

Tangiang do dalanna asa taruli ho.

 

Diboto Debatanta Parasi roha i

Na denggan nang na roa di hita sasude

Na denggan di patongon tu hita sai tongtong

Na roa dipadaohon manjaga hita on.

 

Pasahat ma sudena na hinolsohonmi

Tu Debata Jahowa pardenggan basa i

Ai guru di Ibana do tano dohot laut

Lan pe di tahi jolma roha Na do na saut.

 

