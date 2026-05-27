Lirik Lagu
Lirik Lagu Batak Pasahat Ma Sudena yang Dipopulerkan oleh Serenata Voice
Lirik lagu berjudul Pasahat Ma Sudena merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Serenata Voice.
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Pasahat Ma Sudena merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Serenata Voice.
Lirik lagu Batak Pasahat Ma Sudena ini diciptakan oleh Buku Ende.
Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2025 lalu dan telah ditonton sebanyak 95 ribu kali.
Berikut Lirik Lagu Batak Pasahat Ma Sudena
Pasahat ma sudena na hinolsohonmi
Tu Debata Jahowa pardenggan basa i
Ai guru di Ibana do tano dohot laut
Lan pe di tahi jolma roha Na do na saut.
Tung ingkon haposanmu Jahowa Debatam
Disi ma dapotonmu sinangkap ni roham
Ai ndang adong gunana nang pe holsoan ho
Tangiang do dalanna asa taruli ho.
Diboto Debatanta Parasi roha i
Na denggan nang na roa di hita sasude
Na denggan di patongon tu hita sai tongtong
Na roa dipadaohon manjaga hita on.
Pasahat ma sudena na hinolsohonmi
Tu Debata Jahowa pardenggan basa i
Ai guru di Ibana do tano dohot laut
Lan pe di tahi jolma roha Na do na saut.
(cr30/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
|Lirik Lagu Karo Ate Ngena La Pernah Dosa yang Dipopulerkan Netty Vera Br Bangun
|Lirik Lagu Karo Gadis Cirebon yang Dipopulerkan oleh Antha Pryma Ginting
|Lirik Lagu Batak Songon Panakko Borngin yang Dipopulerkan oleh Artha Sister
|Lirik Lagu Batak Uli Nai Diborngin Nabadia yang Dipopulerkan oleh Elekta Trio
|Lirik Lagu Karo Kujujung Ate Ceda yang Dipopulerkan oleh Netty Vera Br Bangun