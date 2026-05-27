Lirik Lagu Karo Pangen Sisada yang Dipopulerkan oleh Anta Prima Ginting
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Pangen Sisada merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Anta Prima Ginting.
Lirik lagu Karo Pangen Sisada ini diciptakan oleh Jova Elke.
Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2009 lalu dan telah ditonton sebanyak 14 ribu kali.
Berikut Lirik Lagu Karo Pangen Sisada
Gedang gedang tinali
Tuhu dua menda tampukna
Tapi nggedang nggeluhku kune agi
Sada nggo tampukna
Sirang ndai nge maka malemna
Nggo kumedu natap2sa lagundu
Lanai bo terambuti saga-saga ibas pantil belanga
Lanai kel tertambari agi
Pangen sisada asa kita ersada
Emgenggbur pengocahindu e
Lanai ku tahan metutur ukurku natapsa
Bagi langit baba-baba tengguli
Ukurndu mbaba bisa
Tuhu cakapndu mehuli agi ukurndu agi kepe erbuni
La erngadi cakap mbue kubegi
Sedekah enda aku labo percaya
Tapina i lebe matangku enda agi
Kena sigandengan seh mesrana
Tapi i lebe matangku enda agi
Lanai kel aku tahan natapsa
Latekacip tubis lenga barbari
Cining bas ayo la terbuniken
Adi bage agi la laterolangi
Tangis ngandung pe kena lanai nambari
Lalap nge ku tadingken
