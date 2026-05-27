Lirik Lagu Karo Pangen Sisada yang Dipopulerkan oleh Anta Prima Ginting

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Pangen Sisada merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Anta Prima Ginting.

Lirik lagu Karo Pangen Sisada ini diciptakan oleh Jova Elke.

Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2009 lalu dan telah ditonton sebanyak 14 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Karo Pangen Sisada

Gedang gedang tinali

Tuhu dua menda tampukna

Tapi nggedang nggeluhku kune agi

Sada nggo tampukna

Sirang ndai nge maka malemna

Nggo kumedu natap2sa lagundu

Lanai bo terambuti saga-saga ibas pantil belanga

Lanai kel tertambari agi

Pangen sisada asa kita ersada

Emgenggbur pengocahindu e

Lanai ku tahan metutur ukurku natapsa

Bagi langit baba-baba tengguli

Ukurndu mbaba bisa

Tuhu cakapndu mehuli agi ukurndu agi kepe erbuni

La erngadi cakap mbue kubegi

Sedekah enda aku labo percaya

Tapina i lebe matangku enda agi

Kena sigandengan seh mesrana

Tapi i lebe matangku enda agi

Lanai kel aku tahan natapsa

Latekacip tubis lenga barbari

Cining bas ayo la terbuniken

Adi bage agi la laterolangi

Tangis ngandung pe kena lanai nambari

Lalap nge ku tadingken

