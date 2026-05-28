Kalender Jawa 28 Mei 2026 Weton Kamis Kliwon, Hindari Sifat Sombong dan Boros

WAYANG KULIT- Ilustrasi pertunjukan wayang kulit yang merupakan kesenian masyarakat Jawa.

Arah keberuntungan weton ini ada di sebelah Timur dan Selatan

TRIBUN-MEDAN.COM,- Menurut kalender Jawa weton Kamis Kliwon 28 Mei 2026, hari ini bertepatan dengan 11 Besar 1959 Dal atau 11 Zulhijah 1447 Hijriah.

Jumlah neptunya hari ini sebesar 16.

Neptu tersebut merupakan kombinasi dari Kamis 8 dan Kliwon 8.

Adapun hari ini masih berada pada wuku Warigagung.

Bagi masyarakat yang sering menyelaraskan hidup dengan kalender Jawa tentu sudah tidak asing lagi dengan kedalaman makna di balik kombinasi hari lahir dan wuku.

Untuk mereka yang sedang mencari informasi kalender Jawa weton untuk hari ini, karakteristik orang yang lahir pada Kamis Kliwon di bawah naungan wuku Warigagung menyimpan keunikan tersendiri.

Berdasarkan petunjuk Primbon Jawa, mereka dikaruniai perpaduan watak yang megah sekaligus kompleks.

Secara fisik, mereka umumnya tampil meyakinkan dengan postur tegap, bahu bidang, serta sorot mata tajam mengilat yang memancarkan karisma kuat di lingkungannya.

Daya tarik utama dari weton ini terletak pada kepribadiannya yang berjiwa besar dan arif bijaksana.

Mereka memiliki sifat Lakuning Banyu, sebuah filosofi yang menggambarkan ketenangan air yang mengalir ke tempat rendah, penyabar, namun tahu persis ke mana harus menjemput rezeki.

Karakter ini diperkuat oleh pengaruh Dewa Maharesi, yang membuat mereka tumbuh menjadi sosok visioner dengan cita-cita tinggi, optimis, serta memiliki tanggung jawab besar dalam memikul beban hidup.

Tidak heran jika dalam kehidupan sosial, mereka dikenal sangat ramah, pandai bergaul, periang, hingga sangat dihormati oleh sanak saudara maupun rekan kerja berkat bakat intelektualnya yang cemerlang.

Namun, di balik limpahan aura positif tersebut, weton ini juga memiliki sisi kelemahan yang harus diwaspadai agar tidak menjadi batu sandungan.

Tingginya kecerdasan dan ambisi yang dimiliki terkadang memicu ego yang besar, sehingga mereka cenderung sombong dan sulit menerima nasihat dari orang lain.