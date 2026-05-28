Panduan Lengkap Pembagian Daging Kurban Menurut Syariat Islam

PEMBAGIAN DAGING KURBAN- Petugas kurban terlihat sibuk memotong daging kurban sebelum dibagikan kepada masyarakat. Setiap daging ditimbang terlebih dahulu.

TRIBUN-MEDAN.COM,- Hari ini, Kamis 28 Mei 2026 sudah memasuki hari kedua pelaksanaan Idul Adha atau pelaksanaan kurban.

Di momen hari raya kurban ini, hal penting yang masih banyak dipertanyakan adalah mengenai pembagian daging kurban.

Ada beberapa masyarakat, khususnya shohibul kurban yang mungkin belum tahu cara pembagian daging kurban.

Agar masyarakat lebih memahami bagaimana cara pembagian daging kurban ini, kami pun telah merangkum sejumlah informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kurban.

Dr. Isman, S.H.I., S.H., M.H, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengatakan, pada dasarnya semua pihak dapat menikmati daging kurban.

Berbeda dari zakat fitrah, yang memang dikhususkan untuk fakir miskin.

“Daging kurban juga boleh diberikan kepada fakir miskin yang berada di luar kota atau luar wilayah tempat penyembelihan,” ujar Isman, dikutip dari website Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis (28/5/2026).

Dalam Alquran Surah Al Hajj ayat 26 dan 38 dijelaskan, siapa saja yang berhak menerima daging kurban.

Panitia qurban saat mengumpulkan daging yang akan di bagikan kepada warga RW 05 Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa (20/7/2021). Panitia qurban tahun ini melakukan penyaluran daging qurban Idul Adha 2021 secara door to door atau diantar langsung ke rumah-rumah warga yang berhak menerimanya untuk mencegah terjadinya kerumunan orang saat pengambilan daging. Sebagaimana diketahui, PPKM Darurat di DKI Jakarta telah berjalan selama 18 hari guna mencegah penyebaran virus Covid-19, Panitia berharap kepada warga penerima daging untuk tetap berada dirumah agar tidak menimbulkan klaster baru Covid-19. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَاۤىِٕسَ الْفَقِيْرَ ۖ

Artinya: Makanlah sebagian darinya (daging kurban) dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. (Q.S Al Hajj: 26).

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّۗ

Artinya: Makanlah sebagiannya (Daging kurban) dan berilah makan orang yang tidak meminta-minta (hadiah) dan orang yang meminta-minta (fakir miskin). (Q.S Al Hajj: 38).

Pembagian Daging Kurban

Untuk memastikan asas keadilan dan manfaat yang luas, para ulama menyepakati bahwa aturan pembagian daging kurban sebaiknya dibagi secara proporsional menjadi tiga bagian utama:

1/3 Bagian untuk Shohibul Kurban dan Keluarga: Orang yang berkurban beserta keluarga intinya berhak ikut menikmati daging kurban tersebut. Konsumsi ini menjadi wujud rasa syukur langsung atas rezeki dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.

1/3 Bagian untuk Sedekah Fakir Miskin: Porsi ini wajib disalurkan kepada mereka yang kekurangan dan membutuhkan. Ini merupakan inti dari ibadah sosial kurban untuk meringankan beban sesama yang jarang menikmati hidangan daging.

1/3 Bagian untuk Hadiah Tetangga dan Kerabat: Bagian terakhir diberikan kepada kerabat dekat, teman, atau tetangga sekitar tempat tinggal, baik yang tergolong mampu maupun tidak, sebagai sarana mempererat tali silaturahmi.

“Porsi tersebut adalah acuan yang bisa disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Misalnya jika terjadi bencana, maka porsi daging kurban diprioritaskan untuk kebencanaan,” imbuh Isman.

Aturan pembagian daging kurban tercantum dalam hadis berikut: