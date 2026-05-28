Hukum Menjual Daging Kurban dan Kulitnya saat Idul Adha, Apakah Diperbolehkan?

TRIBUN-MEDAN.COM,- Setiap kali Hari Raya Idul Adha tiba, perbincangan mengenai tata cara penyembelihan dan pembagian daging kurban selalu menjadi topik yang hangat di tengah masyarakat.

Di antara banyaknya pertanyaan yang muncul, salah satu dilema fiqih yang paling sering ditanyakan oleh shohibul qurban maupun panitia adalah: bagaimanakah hukum menjual daging kurban dan kulitnya? Apakah diperbolehkan dalam Islam?

Untuk menjawab keraguan tersebut, dua ulama terkemuka Indonesia, Ustaz Abdul Somad (UAS) dan KH Yahya Zainul Ma'arif (Buya Yahya), telah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif.

Menariknya, hukum mengenai masalah ini ternyata dibedakan berdasarkan siapa pihak yang menjualnya, apakah orang yang berkurban (panitia) atau justru warga fakir miskin yang menerima daging tersebut.

Mari simak ulasan tuntas mengenai hukum fikih menjual bagian dari hewan kurban berikut ini agar ibadah kita sah dan bernilai pahala.

DAGING SEGAR- Ilustrasi daging segar yang merupakan bagian dari sapi kurban sebelum disimpan dalam freezer.

Hukum Menjual Daging dan Kulit Kurban bagi Orang yang Berkurban (Shohibul Qurban)

Bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban maupun pihak panitia yang mewakilinya, hukum asal menjual bagian apa pun dari hewan yang disembelih, baik berupa daging kurban, kulit, bulu, hingga tanduknya, adalah haram atau dilarang keras.

Melalui kanal YouTube Tanya Ustaz Somad dalam video bertajuk "Bolehkah Menjual Kulit Hewan Qurban?", Ustaz Abdul Somad memberikan peringatan tegas mengenai dampak dari tindakan ini. UAS mengutip sebuah hadis yang menyatakan:

"Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tiada kurban lah bagi dirinya."

Artinya, siapa saja yang sengaja mengomersialkan atau menjual daging maupun kulit dari hewan yang dikurbankannya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala kurban sama sekali di hadapan Allah SWT. Ibadahnya seolah gugur dan hanya bernilai seperti sembelihan biasa.

Pandangan Buya Yahya dan Larangan Upah Penjagal

Senada dengan UAS, Buya Yahya dalam saluran resmi YouTube miliknya juga menekankan bahwa hakikat dari ibadah di hari raya Idul Adha adalah murni untuk pembagian sosial, bukan komersial.

"Daging kurban itu (harus) dibagikan, termasuk kulit-kulitnya dibagikan. Tidak boleh dijual. Termasuk kulit," jelas Buya Yahya.

Lebih lanjut, Buya Yahya juga mengingatkan fenomena salah kaprah di masyarakat di mana panitia atau shohibul qurban memberikan kulit atau daging kepada tukang jagal (penyembelih) sebagai bentuk upah kerja. Dalam hukum fikih, hal ini sangat dilarang.

"Kalau menyembelih, ya sembelih aja. Hitungannya berapa. Sang penyembelih tidak boleh menjadikan daging kurban sebagai upahnya," tegas Buya Yahya.

Upah untuk tukang jagal wajib dibayarkan menggunakan uang atau materi di luar dari tubuh hewan kurban tersebut.

Pengecualian: Panitia Menjual Kulit Kurban untuk Kaum Duafa

Dalam realitas di lapangan, sering kali pihak panitia masjid menerima limpahan kulit hewan yang sangat banyak.