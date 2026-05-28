Lirik Lagu Karo Rudang I Tepi Embang yang Dipopulerkan oleh Sabarta Sitepu

LAGU KARO RUDANG I TEPI EMBANG - Cuplikan Video Klip Lirik Lagu Karo Rudang I Tepi Embang. Lirik lagu berjudul Rudang I Tepi Embang merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Sabarta Sitepu.

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Rudang I Tepi Embang merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Sabarta Sitepu.

Lirik lagu Karo Rudang I Tepi Embang ini diciptakan oleh Sabarta Sitepu.

Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2016 lalu dan telah ditonton sebanyak 33 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Karo Rudang I Tepi Embang

Tigan oh nande tiganku

Iting oh bere itingku

Nggo teridah atendu lahang man bangku

Perbahan kena lawes turang nadingken aku

Lasenang ndube orang tuandu

Perbahan aku ngube kalak mesera

Lakepe tampil kekelengen ibas jabundu

Pangkat nge kepe iayaki orang tuandu

Kujadiken kena turang bagi rudang-rudang mejile

Rudang mejile siperturahna ndube agi i tepi embag

Tuhu melala ndube sinura mutikkenca nde tiganku

Tapina mbiar ndube turang ndabuh ku embang

Erpala-pala ndube karondu mutikken rudang-rudang mejile

La ku ukuri banci kel selpat aging ingan erdideh

Piah erturban ndube turang inganku erdideh

Piahna selpat ndabuh ku embang kesirangen

(cr30/tribun-medan.com)