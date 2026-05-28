Lirik Lagu Karo Rudang I Tepi Embang yang Dipopulerkan oleh Sabarta Sitepu

Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Rudang I Tepi Embang merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Sabarta Sitepu.
Lirik lagu Karo Rudang I Tepi Embang ini diciptakan oleh Sabarta Sitepu.
Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2016 lalu dan telah ditonton sebanyak 33 ribu kali.
Berikut Lirik Lagu Karo Rudang I Tepi Embang
Tigan oh nande tiganku
Iting oh bere itingku
Nggo teridah atendu lahang man bangku
Perbahan kena lawes turang nadingken aku
Lasenang ndube orang tuandu
Perbahan aku ngube kalak mesera
Lakepe tampil kekelengen ibas jabundu
Pangkat nge kepe iayaki orang tuandu
Kujadiken kena turang bagi rudang-rudang mejile
Rudang mejile siperturahna ndube agi i tepi embag
Tuhu melala ndube sinura mutikkenca nde tiganku
Tapina mbiar ndube turang ndabuh ku embang
Erpala-pala ndube karondu mutikken rudang-rudang mejile
La ku ukuri banci kel selpat aging ingan erdideh
Piah erturban ndube turang inganku erdideh
Piahna selpat ndabuh ku embang kesirangen
