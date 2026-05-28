Lirik Lagu

Lirik Lagu Karo Redan Buruk yang Dipopulerkan oleh Netty Vera Br Bangun

Lirik lagu berjudul Redan Buruk merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Netty Vera Br Bangun.

Tayang:
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
zoom-inlihat foto Lirik Lagu Karo Redan Buruk yang Dipopulerkan oleh Netty Vera Br Bangun
TRIBUN MEDAN
LAGU KARO REDAN BURUK - Cuplikan Video Klip Lirik Lagu Karo Redan Buruk. Lirik lagu berjudul Redan Buruk merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Netty Vera Br Bangun. 

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Redan Buruk merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Netty Vera Br Bangun.

Lirik lagu Karo Redan Buruk ini diciptakan oleh Bonii Sitepu.

Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2023 lalu dan telah ditonton sebanyak 23 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Karo Redan Buruk

Sundut menda wari kundul aku

Kutatap mesayang kerina gelah

Ceda pusuhku kuja kel aku

Uga kubahan lalit penundalenku

 

Kerna rudang e kam nge metehsa

Amin gia ras kita nuansa

Ceda pusuhku bene kel aku

Uga kubahan lambelang batang rimongku

 

Lang situhuna ma tigan

Aku pe labo mbera kerna pergeluh

Adi na banci sayangku

Kekelengenku lah gia min dalanndu ertimbang

Anak berunta labi amin sipersilahang

 

Tigan oh mmaa tiganku adina payo nggo trajh rudang e

Ula begiken turan cakap suetnterem

Perban ukurnku nge bndube ngalo2ken

Mari matigan tingkahkan kena redan albo lit burung

Amin gia nggo buruk

 

(cr30/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribun Medan
Tags
Netty Vera Br Bangun
Lirik Lagu Karo Redan Buruk
TribunEvergreen
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Lirik Lagu
Video Pilihan
Satu Keluarga Meninggal saat Glamping di Temanggung, Ditemukan Petugas yang Hendak Bersih-bersih
Satu Keluarga Meninggal saat Glamping di Temanggung, Ditemukan Petugas yang Hendak Bersih-bersih
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan