Lirik Lagu Karo Redan Buruk yang Dipopulerkan oleh Netty Vera Br Bangun

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Redan Buruk merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Netty Vera Br Bangun.

Lirik lagu Karo Redan Buruk ini diciptakan oleh Bonii Sitepu.

Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2023 lalu dan telah ditonton sebanyak 23 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Karo Redan Buruk

Sundut menda wari kundul aku

Kutatap mesayang kerina gelah

Ceda pusuhku kuja kel aku

Uga kubahan lalit penundalenku

Kerna rudang e kam nge metehsa

Amin gia ras kita nuansa

Ceda pusuhku bene kel aku

Uga kubahan lambelang batang rimongku

Lang situhuna ma tigan

Aku pe labo mbera kerna pergeluh

Adi na banci sayangku

Kekelengenku lah gia min dalanndu ertimbang

Anak berunta labi amin sipersilahang

Tigan oh mmaa tiganku adina payo nggo trajh rudang e

Ula begiken turan cakap suetnterem

Perban ukurnku nge bndube ngalo2ken

Mari matigan tingkahkan kena redan albo lit burung

Amin gia nggo buruk

