Lirik Lagu Karo Redan Buruk yang Dipopulerkan oleh Netty Vera Br Bangun

Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Redan Buruk merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Netty Vera Br Bangun.
Lirik lagu Karo Redan Buruk ini diciptakan oleh Bonii Sitepu.
Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2023 lalu dan telah ditonton sebanyak 23 ribu kali.
Berikut Lirik Lagu Karo Redan Buruk
Sundut menda wari kundul aku
Kutatap mesayang kerina gelah
Ceda pusuhku kuja kel aku
Uga kubahan lalit penundalenku
Kerna rudang e kam nge metehsa
Amin gia ras kita nuansa
Ceda pusuhku bene kel aku
Uga kubahan lambelang batang rimongku
Lang situhuna ma tigan
Aku pe labo mbera kerna pergeluh
Adi na banci sayangku
Kekelengenku lah gia min dalanndu ertimbang
Anak berunta labi amin sipersilahang
Tigan oh mmaa tiganku adina payo nggo trajh rudang e
Ula begiken turan cakap suetnterem
Perban ukurnku nge bndube ngalo2ken
Mari matigan tingkahkan kena redan albo lit burung
Amin gia nggo buruk
