Lirik Lagu Batak Marsinondang Dibahen Jesus yang Dipopulerkan oleh Bukkit Simanjuntak
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Marsinondang Dibahen Jesus merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Bukkit Simanjuntak.
Lirik lagu Batak Marsinondang Dibahen Jesus ini diciptakan oleh Buku Ende No. 518.
Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2029 lalu dan telah ditonton sebanyak 996 kali.
Berikut Lirik Lagu Batak Marsinondang Dibahen Jesus
Marsinondang dibaen Jesus asi ni rohana i
Jala hita do disuru, asa ta paboa i
Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i
Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i
Nang au on na dao najolo, di na holom lilu au
Alai sondang ni Tuhanku do mamboan mulak au
Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i
Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i
Haholomon mangkuphupi toropan di tano i
Tung torop mangkalungunhon, sondang tu dalanna i
Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i
Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i
