Lirik Lagu Batak Marsinondang Dibahen Jesus yang Dipopulerkan oleh Bukkit Simanjuntak

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Marsinondang Dibahen Jesus merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Bukkit Simanjuntak.

Lirik lagu Batak Marsinondang Dibahen Jesus ini diciptakan oleh Buku Ende No. 518.

Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2029 lalu dan telah ditonton sebanyak 996 kali.

Berikut Lirik Lagu Batak Marsinondang Dibahen Jesus

Marsinondang dibaen Jesus asi ni rohana i

Jala hita do disuru, asa ta paboa i

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i

Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i

Nang au on na dao najolo, di na holom lilu au

Alai sondang ni Tuhanku do mamboan mulak au

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i

Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i

Haholomon mangkuphupi toropan di tano i

Tung torop mangkalungunhon, sondang tu dalanna i

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i

Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i

