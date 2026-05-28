Lirik Lagu Karo Gara Gara Ganja Dipopulerkan oleh F Lamindo S
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Gara Gar Ganja merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh F Lamindo S.
Lirik lagu Karo Gara Gar Ganja ini diciptakan oleh F Lamindo S.
Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2020 lalu dan telah ditonton sebanyak 33A ribu kali.
Berikut Lirik Lagu Karo Gara Gar Ganja
Gara-gara ganja gara-gara ganja
Gara-gara ganja gara-gara ganja
Oh anak peranangku lasam latih pengarapenku
Ersia bage api bas tongkep oh buah barangku
Nde …. Anakku
Gara-gara ganja gara-gara ganja
Erpengarapen kel aku
Seh pagi sura-surandu
Erkedungen sekolahndu anakku
Gelah lit nampati agindu e
Nde .. Tendiku
Keri sinasalitna mela seh melana
Sarjana pe la surung kena ku bas penjara
Nde kel tendiku …
Ntah nggo pangen anakku aku ndelisken bana
Adi uga pe labo lit ergangku
Gara-gara ganja gara-gara ganja
