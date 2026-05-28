Lirik Lagu Karo Nangih Deleng Sibayak yang Dipopulerkan oleh Averiana Barus
Lirik lagu berjudul Nangih Deleng Sibayak merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Averiana Barus.
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
Lirik lagu Karo Nangih Deleng Sibayak ini diciptakan oleh Djaga Depari.
Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2021 lalu dan telah ditonton sebanyak 167 ribu kali.
Berikut Lirik Lagu Karo Nangih Deleng Sibayak
Nangkih deleng sibayak turang
Kincuah ku raja berneh bayu
Kita nggo ndauh sirang turang
Kami ijenda tertima-tima bayu
Lawit si mbelang kap erbahansa
Kita sirang lanai banci jumpa
Tangis ngandung mambur iluhku
Nginget kena rusur lanai banci jumpa
Rirang-rirang gumpari turang
Adi rirang meruah-ruah bayu
Sirang kita gundari turang
Adi sirang mejuah-juah bayu
