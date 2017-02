Ditanya Soal Gaun Pengantin Idaman, Raisa Tinggalkan Para Wartawan

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana (26) atau Raisa terlihat tersenyum dan langsung berlalu ketika pertanyaan soal gaun pengantin impiannya terlontar dari wartawan.

"Thank you ya, he he he," ujarnya usai tampil dalam konser We Love Disney di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (12/2/2017).

Sesudah memberi jawaban singkat itu, Raisa, yang ketika di panggung membawakan dua lagu tema film animasi Disney Cinderella dan Mulan, berjalan ke arah mobilnya tanpa sepatah kata lagi.

Pertanyaan mengenai gaun pengantin itu muncul karena pelantun "Kali Kedua" ini mengaku bahwa dulu ia sering membayangkan dirinya mengenakan gaun-gaun indah bagai putri-putri Disney.

"Penginnya sih, kalau dulu waktu kecil, pakai ball gown. Aku pengin banget baju Disney princess, cuma ribet, he he he," tuturnya.

Namun, ketika pertanyaan tentang gaun pengantin meluncur, ia segera mengakhiri wawancara tersebut sambil tersenyum.

Dikabarkan, Raisa sedang menjalin hubungan asmara dengan artis peran Hamish Daud.

Mereka mulai menjadi bahan pembicaraan ketika Hamish mengunggah fotonya memboncengi Raisa. Beberapa hari setelahnya Raisa juga memajang fotonya bersama Hamish.(*)