Annisa Banjir Protes Netizen Merujuk pada Lirik Lagu, Ada Apa Gerangan?

TRIBUN-MEDAN.com - Annisa Pohan mengunggah sebuah video Almira Tunggadewi Yudhoyono atau Aira, putri semata wayangnya, sedang menari bersama teman-temannya untuk hari Ibu.

tidak hanya menari, dalam video pendek ini, Aira dan teman-temannya juga menyanyikan sebuah lagu.

Pada lagu yang dibawakan oleh 4 bocah lucu ini, ada kata 'one'.

Aira

Aira dan tiga temannya mengangkat jari telunjuk sambil menyebut kata 'ONE'.

Rupanya, lirik pada lagu tersebut memang mangandung kata 'one' yang ditujukkan untuk sosok seorang ibu.

Demikian liriknya,

'MOM'

'A Ha Yeah'

'Whatever You Are, Be A Good One'

'Be The Best One'

'Be Number One'

'I LOVE YOU MOM !!!"