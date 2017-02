Sebanyak 19 Siswa dan 5 Guru YPSA Edutour ke Hongkong dan Macau

TRIBUN-MEDAN.com - Untuk menempa karakter siswa yang unggul, disiplin, berakhlak dan cerdas, sebanyak siswa 19 siswa dan didampingi 5 guru diberangkatkan dalam program Edutour Hongkong dan Macau pada 27 Februari hingga 3 Maret 2017

“Belajar langsung ke negara maju merupakan tujuan untuk membangun karakter manusia unggul yang disiplin, berakhlak dan cerdas bagi siswa YPSA, ” ujar Ketua Umum YPSA Hj Rahmawati saat melepas di ruang serbaguna YPSA, Sabtu (25/2/2017).

“Diharapkan bahwa tur pendidikan di luar negeri ini akan menginspirasi para siswa dan guru untuk menulis esai untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki wawasan yang berbeda saat mengikuti tour ke Hongkong dan Macau pada awal 2017 ini”, ujarnya lagi.

Selain itu, ia turut mengucapkan terima kasih kepada orangtua siswa yang telah mempercayakan anaknya untuk menuntut ilmu di sekolah ini.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orangtua siswa yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada YPSA”, tambah Hj Rahmawati.

Bagoes Maulana, selaku Ketua Panitia Edutour Luar Negeri YPSA mengatakan, “Program edutour luar negeri merupakan program tahunan YPSA, dan kali ini negara yang dikunjungi adalah Hongkong dan Macau”.



Ia menjelaskan, program ini ditujukan untuk mengembangkan wawasan siswa ke dalam dan kepemimpinan dalam aspek ilmiah, organisasi, disiplin, ekonomi, sosial-budaya, dan agama.

"Tur ini diambil untuk memperluas pengetahuan siswa, pemahaman, dan pengalaman dalam berbagai aspek dan kemudian membandingkannya dengan yang di negara mereka sendiri, Indonesia. Tur pendidikan juga ditujukan untuk membuat siswa berpikir secara global. Untuk itu, para YPSA melibatkan guru, siswa, dan orang tua,” ungkap Bagoes.

Adapun beberapa agenda yang akan dijalani selama program edutour ini yakni: Disneyland, Macau, City tour to Ruin of St Paul, Senado Square, Ama Temple and Venetian having lunch, City tour to Victoria Peak by Tram, City tour to Science Museum, Space Museum, Garden of stars, Clock Towers, Ladies Market, City tour to Nan Lian Garden.(*/tribun-medan.com)