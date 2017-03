Heboh. Saat Raja Salman yang Bersorban Kotak-kotak Bersalaman Hangat dengan Ahok

TRIBUN-MEDAN.COM - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz dengan memakai sorban kotak-kotak sudah tiba di Istana Bogor, setelah mendarat di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (1/3/2017) siang.

Selain Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat sejumlah Pejabat Negara menyambut kedatangan Raja Salman di landasan pacu VVIP Bandara Halim Perdanakusuma.

Usai menyalami dan bercipika dipiki, Presiden Jokowi memperkenalkan pejabat negara yang ikut mendampinginya kepada Raja Salman. Di antaranya ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Presiden Teten Masduki dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Momen ketika Raja Salman bersalaman dengan satu per satu pejabat negara, momen bersalaman dengan Ahok pun langsung tersebar ramai di media sosial.

Setelah Raja Salman menyalami semua pejabat Indonesia, Presiden Jokowi dan rombongan pun duluan meninggalkan area Bandara Halim Perdanakusuma menuju Istana Bogor, untuk menyambut Raja Salman.

Jeda sekira 10 menit, rombongan Raja Salman kemudian menyusul. Dengan menggunakan mobil Mercedes Benz Maybach S 600, dirinya keluar dari ruangan VVIP bandara.

Warga yang didominasi kaum hawa yang berkumpul di depan pintu, sontak langsung berteriak "Marhaban Raja Salman, Welcome, Welcome in Indonesia," teriak mereka seraya mengangkat telepon genggam untuk mengabadikan momen tersebut.

Hal itu berlangsung sangat singkat hanya sekitar lima menit, rombongan Raja Salman hilang dari pandangan dan untuk segera menuju Istana Bogor.