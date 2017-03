Obama dan Istrinya Teken Kontrak Rp 802 Miliar untuk Menulis Dua Buku

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden ke-44 AS Barack Obama dan istrinya, Michele akhirnya menandatangani kontrak penerbitan memoar sang mantan presiden dan ibu negara AS itu.

"Kami telah menerima hal untuk menerbitkan dua buah buku, yang akan ditulis Presiden Obama dan Nyonya Obama," demikian pernyataan penerbit Penguin Random House yang berbasis di New York.

Detil kesepakatan ini tak dibeberkan, tetapi diperkirakan nilai kontrak untuk kedua buku ini mencapai 60 juta dolar AS atau sekitar Rp 802 miliar.

Baca: Ratusan Taksi Mewah Siap Angkut Rombongan Raja Salman, Sopirnya Dilatih Paspampres

Baca: Raja Arab Tiba di Indonesia Hari Ini, Berikut Agenda yang Akan Dilakukannya pada Hari Pertama

Menurut harian The Financial Times, nilai kontrak ini adalah yang tertinggi di antara sederet buku memoir presiden AS.

Kesepakatan itu dinegosiaskan pengacara ternama Washington DC, Robert Barnet yang juga mewakili mantan presiden George W Bush dan Bill Clinton.

"Sebagai bagian dari kesepakatan, perusahaan akan mendonasikan satu juta buku atas nama keluarga Obama untuk lembaga amal First Book," lanjut Penguin.

Barack Obama sendiri sudah pernah menulis dua memoir dan sebuah buku anak-anak.

Obama kerap menyebut dirinya sendiri memiliki "indra penulis" dan dia mengatakan tak ingin membuat tulisan biasa-biasa saja tentang masa-masanya memerintah AS.

Sementara itu, buku yang akan ditulis Michelle Obama juga akan banyak dinanti. Michelle adalah perempuan kulit hitam pertama yang menjadi ibu negara dan sangat populer.

"Kami sangat menanti kerja sama dengan Presiden dan Nyonya Obama untuk menerbitkan buku mereka berdua," ujar CEO Penguin Random House, Markus Dohle.