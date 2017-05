Lirik Lagu Harry Styles Ini Sepertinya Menunjukkan Dia Belum Move On dari Taylor Swift

TRIBUN-MEDAN.com - Harry Styles dikabarkan sudah punya pacar baru yakni, Tess Ward, yang merupakan chef asal Inggris.

Namun berita terbaru mengatakan kalau lagu dari album terbarunya masih menceritakan tentang mantannya, Taylor Swift.‘Two Ghost’ disinyalir adalah lagu yang dibuat Harry untuk Taylor Swift.

Sebab, lagu itu memiliki kesamaan lirik dengan lagu ‘Styles’ yang juga diciptakan Taylor Swift untuknya.

Kesamaan dari lirik dari ‘Styles’ dan ‘Two Ghost’ yang membuat keduanya seakan dibuat untuk membalas satu sama lain.

"Red lip classic thing that you like," begitu lirik ‘Styles’ yang ditulis Taylor Swift.

