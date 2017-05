Syahrini Posting Foto Pose Tidur Cantik, Netizen: Gedong Cucok

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Syahrini selalu punya cara sendiri untuk menyita perhatian netizen.

Di sela-sela kelelahan karena bekerja keluar provinsi dalam berhari-hari, Syahrini tepar.

Di atas sebuah sofa panjang, penyanyi 'Sesuatu' itu melepas lelahnya.

Baca: Ingat Kematian Udin, Wartawan Bernas Jogja? Peliknya Kasus Novel Baswedan Dinilai Mirip Seperti Itu

Baca: Presiden Diganggu dan Bikin Situasi Tak Kondusif, PKB Dukung Jokowi Sampai 2019

Baca: Unggahan Laudya Cynthia Bella Soal Kesendirian

"Incesss Lelah Bertubi Tubi Antar Pulau Antar Provinsi !!! "Sunday Be Like...Working On Sunday As Usual" ungkapnya dalam caption.

Yang langsung disambut komentar aneh-aneh netizen.

@a0984312741 "Mantaaaaaap"

@m.rizal_13 "Posisinya mantap."

@avrilvrilya "gedong teh cucok"

@andi_sanjaya111 "Enak tnan slep"

Kala itu wanita manja satu ini cukup cantik dan glamour dengan kaos putih ketat dan celana hitam.

Sudah ada lebih dari 56 ribu likes yang dibubuhkan dalam foto tersebut.

(Sinta Manila/TribunStyle.com)