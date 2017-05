Pengalaman Amanda Rawles ke Pemakaman Dini Hari, Lari-lari Sambil Teriak Ketakutan

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris muda nan cantik Amanda Rawles memiliki pengalaman tak terlupakan ketika shooting film Jailangkung beberapa waktu lalu.

Pada suatu scene, ia harus berlari di tengah makam sambil berteriak ketakutan.

Saat itu waktu menunjukkan pukul 03.00, hanya ada aktor muda nan tampan Jefri Nichol.

Tak ada seorang kru pun yang berada di dekat mereka lantaran pengambilan gambar dilakukan dengan drone.

"Aku shooting di kuburan joglo pukul 3 pagi. Cuma ada Jefri Nichol aja karena itu pakai drone, nggak ada kru. Itu aku harus ngumpet dulu terus lari-lari sambil teriak-teriak ke ujung," tutur Amanda Rawles ketika bertandang ke Kantor Redaksi Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Saking takutnya, saat itu Amanda Rawles amat ingin menangis.

"Aku udah yang mau nangis, sumpah. Tiap kali jalan, aku bilang, 'Permisi, permisi,' nggak berhenti," ucapnya.

Bahkan, ketika diminta oleh sutradara untuk melakukan hal yang sama, Amanda Rawles menolaknya tatkala terlalu takut.

"Aku saat itu pastinya berdoa. Aku bayangin, ini nggak ada apa-apa, ini tanah doang. Abis itu, kan mulai berani, lalu sutradara bilang, Ke ujung lagi!' 'Nggak, nggak mau,' aku bilang. Karena no one's there," ujar Amanda Rawles.

