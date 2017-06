Anak Ustaz Kondang Yusuf Mansur Coret Nama Bos YouTube Lalu Niat Ganti Jadi You-Suf

TRIBUN-MEDAN.com - Wirda Salamah Ulya, putri Ustaz Yusuf Mansur bercita-cita untuk membeli saluran media sosial Youtube.

Jika sudah terbeli, saluran jejaring sosial untuk men-share video itu pun akan langsung diubah namanya menjadi You-Suf.

Rencana membeli Youtube muncul setelah ia menerima paket Silver Play Button 100.000 subscribers yang dikirim manajemen Youtube.

Baca: Ramai Boikot Indosat di Medsos Usai Manajernya Dipecat Sepihak Akibat Sikap Politiknya

Baca: Aih, Indosat Pecat Manajernya Terang-terangan Bela Riziq Shihab di Media Sosial

Baca: Sri Bintang Sebut Tuduhan Rizieq Shihab Ecek-ecek: Saya Membaca Red Notice Sudah Ditolak

Kiriman itu disertai surat yang diteken langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Susan Wojcicki.

Setelah menerima kiriman itu, dia bertanya pada diri sendiri, "Apakah gue pengen jadi YouTuber?"

Setelah itu, Wirda melanjutkan pertanyaannya itu, "Tidak. Gue pengen beli YouTube."

"That is dream. Dream itu soal keberanian. Berani ngucap, berani ngomong, berani nulis, berani yakin. Go big, or go-blo... 'on. hehe," ujar Wirda di akun instagramnya, @wida_mansur.