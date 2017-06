Hari Ini Barack Obama Akan Liburan ke Bali, Yuk Intip Kemewahan Hotelnya

Four Season Resort at Sayan, Ubud, Bali.

TRIBUN-MEDAN.COM, BALI - Mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, akan menikmati waktu liburan bersama keluarga di Bali. Rombongan keluarga Obama disebutkan tiba di Bali pada Jumat (23/6/2017).

Four Seasons Resort Bali at Sayan di Ubud, Gianyar, dikabarkan menjadi pilihan akomodasi bagi Obama dan keluarga.

"Mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa memberikan informasi mengenai berita tersebut, terima kasih," kata ‎Assistant Public Relations Manager at Four Seasons Resorts Bali, Beby Benazir saat dihubungi KompasTravel, Jumat (23/6/2017).

Namun begitu kontributor Kompas.com di Bali, Robinson Gamar, mengabarkan adanya pengamanan yang ketat di Four Seasons Resort Bali at Sayan di Ubud. Apabila benar Obama dan keluarga menginap di Four Seasons Resort Bali at Sayan, maka ia menginap di salah satu resor terbaik daerah Ubud.

Salah satu kamar di Four Season Resort at Sayan, Ubud, Bali. (Dok. Four Season)

Four Seasons Resort Bali at Sayan berada di Desa Sayan, Ubud. Desa dengan pemandangan yang asri, dikelilingi sawah dan diapit oleh dua gunung. Four Seasons Resort Bali at Sayan berlokasi persis di sebelah Sungai Ayung. Pesawahan dan hutan yang mengelilinginya menjadikannya semakin istimewa.

Suasana yang tenang dan damai sengaja dipilih oleh tamu yang menginap di Four Seasons Resort Bali at Sayan di Ubud. Tak heran beragam aktivitas menenangkan dan kembali ke alam seperti yoga, meditasi, bercocok tanam dengan petani desa, bersepeda lintas sawah, dan rafting di Sungai Ayung disediakan oleh pihak hotel bagi para tamu.

Makan malam romantis di Four Season Resort at Sayan, Ubud, Bali. (Dok. Four Season)

Di hotel ini juga terdapat fasilitas restoran, bar, dan spa. Jika mau, Obama dan keluarga bahkan bisa menikmati penyajian makan ala Hindia Belanda alias rijsttafel dan belajar memasak hidangan khas Bali.

Obama dan Michelle yang terkenal sebagai pasangan harmonis juga bisa menikmati makan malam romantis di tengah kolam teratai. Sebab Four Seasons Resort Bali at Sayan di Ubud juga terkenal sebagai lokasi pernikahan dan bulan madu.(*)

