Ternyata Ini Penyebab Orang Lebih Gemuk setelah Menikah

TRIBUN-MEDAN.com - Pernikahan pasti akan membawa banyak perubahan dalam hidup Anda.

Banyak hal menyenangkan diperoleh setelah menikah, dan itulah salah satu penyebab Anda menjadi lebih gemuk.

Penelitian dari the University of Bath’s School of Management di Inggris yang memeriksa data dari 9.000 orang menemukan bahwa pria yang menikah memiliki indeks massa tubuh (BMI) lebih tinggi daripada mereka yang tidak menikah.

Selain itu, peneliti Joanna Syrda, Ph.D juga mendapati bahwa penambahan berat terbesar terjadi setelah para pria itu menjadi ayah alias setelah kelahiran anak mereka.

Namun sebaliknya, mereka yang pernikahannya berantakan umumnya mengalami penurunan BMI setelah bercerai.

Ini mungkin akibat stress yang diikuti berkurangnya nafsu makan.

Lalu mengapa menikah bisa membuat ukuran celana kita semakin besar?