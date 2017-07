Banyak Endorse di Pernikahannya, Tyas Bilang Syukur Bisa Mengurangi Pengeluaran

TRIBUN-MEDAN.com - Bintang film dan sinetron Tyas Mirasih (30) resmi menjadi istri dari musisi Raiden Soedjono, setelah mereka melangsungkan pernikahan di Plataran Cilandak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Pernikahan Tyas dan Raidin rupanya banyak diberikan sponsor atau endorse oleh beberapa perusahaan jasa pernikahan.

Hal tersebut juga bisa dilihat dalam setiap unggahan Tyas mengenai persiapan pernikahan di akun media sosial instagram miliknya.

Menurut Tyas, ia bersyukur banyaknya sponsor atau endorse yang bekerjasama, dirinya dan Raiden bisa mewujudkan mimpi pernikahannya dengan konsep outdor.

"Oh, iya, of course, emang bener. Iya kita buka (endorsement), ada. Dan banyak lagi, Alhamdulillah. Jadi karena kita saling support aja," kata Tyas Mirasih.

"Karena endorse-an support dan kerjasama, jadi memang kita membuka. dan kita nggak masalah, malah kita terimakasih banget," timpal Raiden.

Menurut Tyas, ia juga bersyukur dengan datangnya endorse, bisa mengurangi banyak pengeluaran yang bisa dialokasikan untuk hal lain.

"Pokoknya untuk mendapatkan pernikahan ini yang kita impikan, balik lagi, konsep kita kan seperti ini, kita nggak mau kebelakangnya jadi susah sendiri, jadi semua mengikuti batas kemampuan kita," ucap Tyas.

Terkait banyaknya endorsment yang mereka terima untuk pernikahan impiannya, baik Tyas maupun Raiden Soedjono tidak mau ambil pusing jika nantinya mendapat hujatan dari beberapa pihak.

"Nggak masalah, emang yang nge-bully mau bayarin nikahan saya? Enggak bisa kan. Kalau kalian mau bayarin nikahan saya nggak apa-apa. kalo inikan intinya aku tidak merugikan orang lain, yang meng-endorse juga nggak merasa dirugikan, yaudah nggak apa-apa. Enggak takut juga," ujar Tyas Mirasih.

(Arie Puji Waluyo)

Berita ini sudah terbit sebelumnya di Wartakota dengan judul Banyak Sponsor di Pernikahannya, Tyas Mirasih Cuek