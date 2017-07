Foto Kemesraan Ariel Tatum dan Ryuji Utomo di Instagram Menghilang, Netizen Heboh

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar mengejutkan datang dari Ryuji Utomo dan Ariel Tatum.

Tak ada angin tak ada hujan, pasangan ini dikabarkan bubaran.

Kabar tersebut berhembus setelah foto-foto kemesraan keduanya menghilang dari Instagram Ryuji maupun Ariel.

Galeri Instagram Ryuji tak lagi dihiasi foto dirinya dengan Ariel.

Akun Instagram pesepak bola ini kini hanya berisi foto-foto seputar pertandingan sepak bola dan kegiatannya sebagai atlet.

Pun begitu dengan Ariel, foto-foto kemesraannya dengan Ryuji yang sempat menghiasi galeri Instagram-nya selama beberapa bulan terakhir kini tampak lenyap.

Yang tersisa hanyalah sebuah foto hitam putih yang merupakan bentuk dukungan keduanya pada sebuah gerakan sosial.

"Hope. Sometimes thats all you have when you have nothing else. But when you have it, you have everything you need. #SpreadHope #WarriorOfHope #IAmHope @GelangHarapan."

Tak heran jika karena hal ini netizen mendadak heboh dan membanjiri salah satu postingan Ryuji dengan pertanyaan seputar status hubungan mereka.

Meski kabar ini ramai dibicarakan netizen, namun hingga berita ini dibuat belum ada konfirmasi pasti dari Ryuji ataupun Ariel.

Kita doakan saja hubungan keduanya baik-baik saja ya guys!

(TribunStyle.com/Fathul Amanah)