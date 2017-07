Bahagianya Artis Ini! Ia Dilamar Kekasihnya di Hari Ulang Tahun

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyanyi dan model iklan Vicky Veranita Yudhasoka atau populer dengan nama Vicky Shu, dilamar kekasihnya, Ade Imam, akhir pekan lalu.

Istimewanya, lamaran ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Vicky. Selain tukar cincin, acara lamaran ini pun dihiasi dengan acara tiup lilin.

Keseruan acara ini tergambar dari foto yang diunggah penyanyi Astrid di akun instagram miliknya @astridbasjar. Dalam foto, Vicky yang mengenakan kebaya merah sedang meniup lilin dari kue ulang tahunnya.

"Bisa hadir dan menyaksikan momen special teman tercinta selalu jadi kebahagiaan tersendiri buat kami. Happy birthday @vickyshu. Semoga panjang umur dan selalu sukses dalam segala hal ya," tulis Astrid di kolom keterangan.

Astrid mengunggah foto lain. Yakni foto prosesi lamaran Vicky dan Ade. Di kolom keterangan, dia menuliskan rangkaian kalimat berbahasa Inggris yang pada intinya berisi ucapan syukur dan turut berbahagia.

"Dear @vickyshu, I couldn't be happier to your special day. Please remember, take in every kind word, the flowers, the emotions, the love from people near and far, the dress and all the craziness that comes with it. Appreciate and enjoy all these special moments. Happy birthday and happy engagement! I wish you all the love and happiness."

Foto lain diunggah ibunda Vicky, Faiza Al Jufri. Berbeda dari foto di akun Instagram Astrid, foto ini lebih menunjukkan kemesraan Vicky dan Ade.

Dalam foto, Vicky didekap Ade yang mengenakan beskap batik, dan keduanya memamerkan cincin yang melingkar di jari manis mereka.

Dalam kolom keterangan, Faiza menulis: "Happy engagement and happy bday anak kesayangan kebanggaan kebahagiaan mamake doro @vickyshu. Moga apa yg diinginkan dapt tercapai Lancar ampe hari H nya sukses bahagia duniaakhirat Aamin Love u."

Beberapa pengikut akun Faiza lantas ikut memberikan ucapan.

"Selamat ya mom @faiza_aljufri buat @vickyshu insalllah di berikan kelancaran sampai hari H dan di jodohkan dunia dan akherat Amin Ya Robbb. Maaf gak bisa dateng tadi salam buat kel. yasuccessindonesiaBeautiful," tulis akun @ava_aminn.

"Wahhh. Selamat kakakuuu. Semoga dilancarkan selalu sampe hari H... Sehat dan bahagia selalu @vickyshu," tulis akun @ghinaalief.(kompas.com)