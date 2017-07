Ariel Tatum Kepergok Berduaan dengan Aktor Tampan Ini, Putus dari Ryuji Utomo?

TRIBUN-MEDAN.com - Hubungan asmara Ariel Tatum dan Ryuji Utomo digosipkan kandas di tengah jalan.

Gosip itu mengemuka lantaran Ryuji menghapus foto kebersamaannya dengan Ariel di akun Instagram.

Padahal, Ariel di akun instagram-nya masih menyimpan foto-fotonya bersama Ryuji.

Belakangan, di akun Instagram miliknya, Ariel justru mengaku tengah vakum dari media sosial dan televisi. Pengakuan itu ia tulis saat mengunggah sebuah foto.

"After a long consideration, I have decided to go on a break from both the television and any form of social medias. So see you when I see you!" tulis Ariel.

Kabar keretakkan hubungan Ariel dan Ryuji belum dikonfirmasi secara resmi.

Namun, Senin (10/7/2017), Ariel Tatum terekam kamera sedang berduaan dengan pria lain.