Terkuak Sudah, Sosok Tak Terduga Ibu Mertua dan Perlakuannya Terhadap Momo Geisha

Kabar duka soal meninggalnya penyanyi bernama asli Narova Morina Sinaga atau lebih dikenal dengan nama Momo Geisha beberapa hari terakhir ini menjadi perbincangan publik.

Ayah Momo dikabarkan meninggal dunia di rumahnya, di Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Selasa, (19/9/2017) malam.

Dikutip dari berbagai sumber lainnya di media sosial, Jabonar Sinaga meninggal dunia dalam posisi sedang tertidur.

Sementara kabar meninggalnya sang ayah ramai dibicarakan di media sosial, Momo diketahui sedang melaksanakan liburan bersama sang suami.

Momo memang belum lama melepas masa lajangnya bersama seorang pria bernama Nicola Reza Samudra.

Nicola Reza Samudra bukanlah pria biasa, ia merupakan seorang pebisnis muda kaya raya.

Dirinya adalah direktur dari perusahaan CV Eka Putra Samudra.

Darah pengusaha nampaknya sudah mengalir dalam diri Nicola.

Sang ayah, Flores Samudra merupakan seorang pengusaha di bidang furnitur outdoor.

Flores memiliki sebuah perusahaan bernama CV Unggul Putra Samudra yang berlokasi di Malang.

Reza diketahui merupakan seorang lulusan Raffles Design University Singapura.

Setelah menyelesaikan studinya, Reza sempat bekerja selama dua tahun di perusahaan ayahnya.

Berkat bimbingan sang ayah dan eyangnya, Wiwiek Samsuwidayat, Reza berhasil mendirikan perusahaannya sendiri, CV Eka Putra Samudra.

Memang sosok Reza sendiri jarang terlihat di media sosial Momo, jadi orang-orang tidak begitu tahu bagaimana kehidupan sehari-hari Reza.

Tak hanya Reza, ternyata sosok ibu mertua Momo juga menarik perhatian.

Sosok ibu mertua Momo ini sempat muncul ketika Momo melangsungkan pernikahan.

Pernikahan Momo Geisha (Instagram)

Menggunakan gaun cantik dan mewah, ia terlihat beberapa kali berfoto bersama pasangan pengantin.

Dari penelusuran TribunSolo, ibu mertua Momo tersebut memiliki nama lengkap Lies Kusumawati.

Ia juga memiliki akun Instagram yang diberi nama @lies1801.

Dari berbagai foto yang kerap diunggahnya, orang tidak akan menyangka jika wanita cantik tersebut ternyata adalah mertua dari Momo.

Pasalnya, Lies terlihat masih muda.

Ia juga merupakan sosok yang sangat modis dan fashionable, tak kalah dengan anak kekinian.

Ia kerap membagikan foto-foto ootd kece dan keren yang semakin membuatnya terlihat awet muda.

Padahal, Lies sebenarnya merupakan ibu dari tiga orang anak.

Selain itu, sebagai istri pengusaha sukses, gaya hidup Lies bisa dibilang mewah.

Lies sering menghabiskan waktu untuk berlibur, baik di dalam maupun luar negeri.

Di postingan terakhirnya, Lies mengunggah kebersamaanya bersama sang menantu, Momo.

Di foto itu Momo dan Lies terlihat layaknya kakak adik.

Momo dan ibu mertuanya (Instagram)

"Spending time with my daughter and saying "Remember when we crossed this road......." tulis Lies di unggahan itu.

Berikut adalah foto-foto Lies yang diambil dari akun Instagramnya:

Lies Kusumawati (Instagram)

Lies Kusumawati (Instagram)

Lies Kusumawati (Instagram)

