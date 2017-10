TRIBUN-MEDAN.com - Kabar mengejutkan datang dari aktor tampan Baim Wong.

Setelah beberapa waktu yang lalu dia dikabarkan menjalin hubungan dengan aktris muda Vebby Palwinta, kini pasangan ini diisukan putus.

Padahal sebelumnya Baim semakin terlihat mesra dengan Vebby, bahkan tak sungkan menunjukkannya di depan umum.

Baca: Perlihatkan Bulu Kaki dan Selulitnya, Model Swedia Ini Malah Diancam Diperkosa

Baca: Hengkang dari Dunia Hiburan, Begini Kehidupan Eks Duo Maia Ini Sekarang

Baca: Unggah Kata-kata Ini dan Hapus Foto Bersama, Benarkah Baim Wong dan Vebby Palwinta Putus?

Keduanya pun kerap mengunggah foto kebersamaan mereka melalui akun Instagram masing-masing.

Namun secara mengejutkan warganet menduga pasangan ini putus lantaran unggahan Baim yang mengisyaratkan adanya hubungan yang berakhir.

Melalui akun Instagramnya, Baim Wong tiba-tiba mengunggah sebuah kalimat yang misterius berbahasa Inggris.

"I Tried. You didn't. I'm done. Have Fun (Aku sudah mencoba. Kamu tidak. Aku sudah selesai. Selamat bersenang-senang)," tulis aktor berusia 36 tahun itu dalam akun Instagramnya, Sabtu (7/10/2017).

Baim wong juga membubuhkan keterangan foto dengan singkat,"Done (sudah berakhir)," tulisnya dalam keterangan unggahannya.