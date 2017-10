Bukan dengan Irwan Mussry, Pria Ini Dirumorkan Dekat dengan Maia dan Dipandang Serasi

TRIBUN-MEDAN.com - Musisi Maia Estianty kini mulai move on dan sudah jatuh cinta lagi?

Hanya Maia seorang yang bisa menjawab secara pasti.

Pertanyaan semacam itu sejatinya sudah mengapung tatkla Maia Estianty dekat dengan pengusaha jam tangan mewah, Irwan Mussry. Kini, ia dirumorkan dekat dengan seorang bule tampan. Siapa dia ya?

Baca: Begal Motor Jemaah Masjid Al Ikhlas Tewas, Digebuki sampai Bonyok, Ini Kronologi Lengkapnya

Baca: Yaelah, Tampilkan Pose Topless Supaya Pacar Terlena, Eh Gak Sengaja Malah Bongkar Aib Sendiri

Baca: Suami Berlayar ke Hati Perempuan Lain saat Husnul Hamil 3 Bulan, 5 Tahun Kemudian Jadi Begini

Tetapi, dalam beberapa hari ini, Maia mengunggah foto-foto dengan seorang lelaki dan juga menulis status yang menunjukkan ekspresi hatinya.

Sehari lalu, janda Ahmad Dhani Prasetyo ini mem-posting foto mesra hanya berdua dengan seorang cowok bule di Paris, Perancis.

Dia menyandarkan kepalanya ke pundak laki-laki ganteng pemilik akun @michaelcostefr.

Maia menulis status yang menceritakan momen tak terlupakan bersama teman terbaik di Paris.

@maiaestiantyreal: Unforgettable moments with our best friend in Paris, best of the best @michaelcostefr

Penelusuran Wartakotalive.com, lelaki dimaksud adalah Michael Coste.