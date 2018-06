Via Vallen Balas Pelecehan Verbal dalam Bahasa Inggris, Netizen Pro dan Kontra Menyasar Grammar

TRIBUN-MEDAN.com - Membagikan (sharing) perlakuan tak menyenangkan di jagat maya ada pentingnya juga.

Tentu motivasinya agar orang lain tidak mengalami hal serupa, apalagi bila itu menyangkut pelecehan seksual secara verbal. Ini sangat berbahaya.

Hal ini juga yang dilakukan pedangdut fenomenal nan kondang, Via Vallen ketika mengalami hal kurang mengenakkan.

Ia mencurahkan isi hatinya lewat postingan dalam Instagram Storynya.

Merasa mendapat perlakuan kurang menyenangkan seperti ini Via mengunggah beberapa Instagram Story.

Beberapa akun Instagram juga mengunggah kembali postingan dari penyanyi dangdut ini.

Salah satunya adalah akun Instagram @jenk_rumpi ini yang dilansir TribunStyle.

Instagram/jenk_rumpi (Instagram/jenk_rumpi)

Via Vallen mengunggah isi pesan dan balasannya langsung untuk sosok yang mengirimnya pesan ini.

"I want you sign fot me in my bedroom, wearing sexy clothes..." isi pesan ini terlihat diberi lingkaran merah.

Via Vallen juga memberi balasan dengan tulisan dibawahnya.

"Nggak kenal dan nggak pernah ketemu tiba-tiba nge DM dan ngirim text gambar kayak gini.

As a singer, i was being humiliated by a famous football player in my country right now.