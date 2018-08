Mau Rasakan Sensani Celana Pendek 'Denim on Denim', Sediakan Rp 8,2 Juta, Mau Coba?

TRIBUN-MEDAN.com - Dunia fesyen memang selalu mengalami perubahan. Ada saja inovasi-inovasi baru yang muncul dan kemudian menjadi tren.

Sama halnya dengan mode fesyen berbahan jins. Sejak dahulu pakaian berbahan denim memang sudah mendapatkan hati di hati masyarakat. Dan berbagai perusahan mode berlomba-lomba untuk memberikan kemasan berbeda pada produk pakaian berbahan jins.

Seperti brand fesyen mewah, R13. Pada musim panas tahun 2018 ini, mereka mengeluarkan koleksi celana pendek denim terbaru mereka.

Celana pendek mewah seharga USD 565 atau setara Rp 8,2 juta ini dari depan terlihat seperti celana pendek pada umumnya.

Dengan potongan bagian belakang lebih panjang daripada bagian depan. Tapi ketika si pemakai berbalik, maka kita bisa melihat potongan kedua dari celana pendek yang serupa yang menempel tepat di bawah garis pinggang celana yang satunya.

Hingga Jumat lalu, ukuran 24, 28 dan 29 celana ini sudah habis terjual.

R13 merupakan satu desainer fesyen mewah yang didirikan oleh Chris Leba pada tahun 2009. Saat itu Chris masih bergabung pada Ralph Lauren, sebelum akhirnya ia memutuskan keluar dan menciptakan brand fesyennya sendiri.

Kendatipun celana pendek ‘Denim on Denim’ itu menjadi satu produk aneh brand fesyen itu, tetapi paling tidak mereka masih cocok untuk tema yang sedang bekembang saat ini. Dengan robekan yang tidak simetris, kain berlebih dengan rumbai di bagian bawahnya.

Tetapi, R13 bukanlah perusahaan pertama yang mengeluarkan tren jins yang aneh pada tahun ini. Sebelumnya, sudah ada Carmar Denim yang menawarkan celana panjang denim dengan potongan yang begitu ekstrem.

Celana itu dijual seharga USD 168 atau setara Rp 2.4 juta. Celana ini tampil dengan sediikit kain, kecuali pada bagian lingkar pinggang dan kantongnya saja.

Ketika dilaunching pada Mei lalu, celana ini langsung terjual habis. Dan bahkan masih banyak orang yang menunggu hingga pakaian itu kembali tersedia, untuk sekadar memastikan wujud dari celana itu.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di mailonline dengan judul eleases BIZARRE 'double back' shorts that make it look like you are wearing TWO pairs of jeans at once - and they cost an eye-watering $565