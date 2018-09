Rayakan Kelulusan Putranya dengan Melepas Ular di Taman, Pria Ini Berurusan dengan Polisi

TRIBUN-MEDAN.com - Orang-orang punya berbagai cara untuk merayakan keberhasilan.

Mulai dari pesta mewah, atau sekadar menghabiskan waktu untuk mengucap syukur atas kesempatan yang semesta berikan.

Dari semua pilihan yang pernah ada, cara mengucap syukur satu ini mungkin perlu Anda hindari. Jangan sampai Anda mendapatkan masalah serupa.

Melansir Global Times, seorang pria Provinsi Hunan baru-baru ini terpaksa harus ditahan selama lima hari setelah ia membebaskan dua ular di sebuah taman pusat kota.

Liu yang berusia 49 tahun, ditangkap pada hari Jumat (30/9/2018) dengan tindakannya yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Pelepasan ular di taman itu katanya sebagai bagian dari "pembebasan belas kasih". Tapi tindakan ini justru menyebabkan kegemparan di antara penduduk setempat.

Binghu Park sendiri memang sangat populer di kalangan penduduk Kota Changde. Banyak pengunjung yang berkunjung kesana. Tidak heran, jika keberadaan ular ini membuat keriuhan di taman tersebut.

Beberapa pengunjung sampai takut untuk berjalan di taman tersebut. Pekerja di taman itu pun turun tangan. Mereka berusaha untuk menangkap ular-ular itu.

Salah satu dari karyawan taman bahkan mengatakan bahwa mereka telah berkelahi dengan salah satu ular yang tidak beracun, sementara yang lainnya masih berkeliaran.

Tindakan ini Liu lakukan bukan tanpa alasan. Ia mengatakan pelepasan ular-ular itu dilakukannya sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan putranya di universitas ternama untuk menghasilkan karma yang baik.

Liu mengatakan dia membeli dua ular itu pada 26 Agustus lalu. Keduanya memiliki panjang sekitar 1 meter. Ia membelinya di pasar dengan harga 385 yuan atau setara Rp 834 ribu.

Sementara ular yang satunya lagi masih belum berhasil ditangkap, karyawan taman berusaha menyemprotkan cairan penghusir ular. Mereka juga memasang peringatan agar pengunjung berhati-hati dan menjauh dari semak-semak.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di Global Times dengan judul Proud dad detained for 'mercy releasing' snakes in city park to celebrate son's uni acceptance