REKOR MURI, Ribuan Prajurit dan Senam Gemu Famire di Lanud Soewondo, Lihat Videonya. .

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ribuan prajurit dan keluarga berkumpul di Landasan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, untuk melakukan Senam Gemu Famire, Selasa (4/9/2018).

Acara dimulai pukul 07.00 WIB dan mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) sebagai peserta Senam Gemu Famire dengan peserta terbanyak.

Piagam diserahkan Ketua Umum Muri Jaya Suprana kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Pada acara ini juga diluncurkan Aplikasi Babinsa dan nada sambung pribadi (NSP) dari Trio Babinsa Kodam I/BB.

Pangdam I/BB Mayjend Muhammad Sabrar Fadhillah mengatakan, sangat kagum dengan dan bangga karena antusias peserta yang sangat luar biasa.

Peserta yang awalnya diprediksi 7500 peserta namun kenyataannya mencapai 8000 lebih.

"Terimakasih semua peserta yang berperan untuk turut serta. Kegiatan ini merupakan peringatan hari ulangtahun TNI yang ke -73," ujar Mayjend S Fadhillah.

Usai melaksanakan senam Ge Mu Fa Mire, peserta dihibur dengan dua penyanyi cantik yang membawa lagu dari steven coconut dengan judul welcome to my paradise.